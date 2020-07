Comuna din România unde PNL nu va avea candidat la primărie „din respect pentru performanța administrativă” a actualului edil

„PNL Alba respecta performanta administrativa de la Ciugud si a decis sa nu aiba un candidat propriu la primaria comunei Politica trebuie sa însemne respect si corectitudine, iar performantele administrative ale unei administratii trebuie recunoscute. Performanta administrativa a domnului primar Gheorghe Damian, proiectele propuse si colaborarea excelenta între Primaria Ciugud si Consiliul Judetean Alba conduc la o decizie în interesul cetatenilor comunei: la alegerile locale din acest an, PNL Alba va respecta performanta administrativa din Ciugud, nu va avea un candidat propriu la functia de primar al comunei si va sustine candidatura actualului edil independent Gheorghe Damian”, a declarat Ion Dumitrel, președinte executiv PNL Alba.Comuna Ciugud are cea mai mare rată de absorbție a fondurilor europene din România.Primarul Gheorghe Damian a fost exclus din PSD în ianuarie 2017, dar a contestat decizia care arămas însă definitivă un an mai târziu. „Mai exact, în 22 ianuarie 2018, Comitetul Executiv Național al PSD a aprobat excluderea mea și a domnului Ioan Florea, consilier județean, iată, la mai bine de un an de când Comitetul Executiv Județean al PSD, sub conducerea președintelui interimar, domnul Ioan Dîrzu, a decis într-o seară, târziu, într-o ședință în care nici măcar nu am fost invitat, nu mi s-a dat voie să fiu apărat – știm foarte bine că și cel mai mare criminal are dreptul la apărare în lumea aceasta – și am fost, practic, exclus din partid ”noaptea, ca hoții”, a spus în martie 2018 primarul, într-o conferință de presă.Comuna Ciugud, care are aproximativ 3.000 de locuitori, este una dintre cele mai dezvoltate localități din România, grație absorbției de fonduri europene. Toate casele au utilități, drumurile sunt asfaltate, oamenii au canalizare și chiar și internet wireless.