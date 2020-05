Romaşcanu, despre faptul că lideri ai PSD nu au purtat mască: Vă promit că nu se va mai întâmpla. A fost o singură situaţie

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, susține că nu se va mai repeta situaţia în care lideri ai partidului să vină fără mască la tribuna Parlamentului.





Întrebat dacă apariţia liderilor PSD în spaţiul public fără mască nu îi încurajează cumva pe cei care cred că virusul nu este atât de grav, iar purtarea măştii ar trebui să nu fie obligatorie, Romaşcanu a spus: "A fost o singură situaţie în care acest lucru s-a întâmplat în Parlament. Vă promit că nu se va mai întâmpla. Probabil că este un semnal nedorit, dar este un semnal la un moment dat de înţeles şi prin faptul că s-a întâmplat o singură dată credem că oamenii îşi vor da seama că totuşi portul măştilor şi respectarea legii este extrem de importantă".





Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a susținut marți că motivul pentru care nu a purtat mască luni, în plenul Camerei Deputaţilor, ar fi o deviaţie de sept care i-a fost depistată în urma controlului medical făcut după ce a leșinat în conferința de presă din 10 mai.





"Sub formă de glumă, am vrut să transmit că am o suferinţă la nas şi... o să lămurim lucrurile. Am o deviaţie de sept depistată în urma unui control medical efectuat cu ocazia leşinului. Am făcut şi acest control medical", a afirmat marţi Ciolacu, întrebat, înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD, de ce nu a purtat mască în Parlament.





Premierul Ludovic Orban i-a atras atenţia, luni, de la tribuna Camerei Deputaţilor, preşedintelui acestui for legislativ, Marcel Ciolacu, să respecte regulile stabilite de autorităţi în contextul epidemiei de coronavirus şi să poarte mască de protecţie sanitară în spaţiile închise. (Sursa: Agerpres)