Donald Tusk: I-am propus lui Klaus Iohannis să fie preşedintele Consiliului European, a refuzat

Donald Tusk, preşedintele Partidului Popular European şi fost preşedinte al Consiliului European, a declarat, miercuri, la ceremonia în care preşedintele Klaus Iohannis a primit premiul "Coudenhove-Kalergi", că anul trecut i-a propus şefului statului, pe care l-a catalogat „un politician excepţional”, să fie preşedinte al Consiliului European, dar că acesta a refuzat, transmite Agerpres.

Donald Tusk a rememorat, la ceremonia organizată la Palatul Cotroceni, trei imagini pe care le are cu preşedintele Klaus Iohannis.

Prima imagine evocată de fostul preşedinte al Consiliului European a fost de la summitul de la Sibiu, când preşedintele Iohannis le-a propus liderilor europeni să meargă către oamenii adunaţi în Piaţa Mare.

Un alt moment rememorat de Donald Tusk a fost o reuniune a Consiliului European în care a existat o dezbatere aprinsă despre migraţie.

Un alt moment a fost întâlnirea dintre cei doi de acum aproape un an, când i-a propus lui Iohannis să fie preşedintele Consiliului European.

"Klaus Iohannis este un politician excepţional. Românii îl urmează chiar dacă le spune adevărul şi nu îi manipulează în niciun fel sau poate exact din cauza aceasta îl urmează. El apără valorile care au fost respinse de mulţi. În ziua de astăzi este nevoie de curaj pentru aşa ceva şi de multe ori îl condamnă pe un asemenea om la o singurătate politică. El a găsit cheia către inimile lor, nu a cedat tentaţiei, provine dintr-un orăşel şi dintr-o minoritate etnică şi prezintă şi puncte de vedere ale minorităţilor, a reuşit să construiască un sprijin durabil al majorităţii", a mai spus Tusk."Ca de multe ori în asemenea situaţii, îi dau cuvântul lui Klaus. Vocea sa, modul de a expune raţionamentul, atitudinea sa şi modul decisiv în care vorbeşte readuc calmul. Preşedintele Iohannis, ca şi muzica, are darul de a linişti animalul sălbatic, cum spune Shakespeare", a afirmat fostul preşedinte al Consiliului European."Imaginea numărul trei. Sunt cu preşedintele Iohannis acum aproape un an şi discutăm cine ar fi să ia cârma instituţiilor europene, discuţia noastră este sinceră şi discretă. Nu e nimeni la mine în birou în afară de noi doi. Îi spun cu mare convingere că ar fi un nemaipomenit preşedinte al Consiliului European. Preşedintele Iohannis zâmbeşte cordial, îmi mulţumeşte pentru această propunere şi după o vreme adaugă: 'Ştii ceva, Donald, eu mai am ceva treabă de făcut în România, aşa că, te rog, nu lua în consideraţie candidatura mea'", a declarat Tusk.