Mandatul PNL la Cotroceni: susținere pentru propunerea lui Iohannis. Rareș Bogdan: Nu ne-am schimbat opțiunea. Avem încredere în soluția președintelui

Europarlamentarul Rareș Bogdan, carea va face parte din delegația care merge la consultări, alături de Ludovic Orban, Raluca Turcan și Robert Sighiartău, a declarat pemtru HotNews.ro că liberalii au încredere în soluția pe care o va oferi președintele.Întrebat dacă Ludovic Orban va fi propus din nou premier de către liberali, Bogdan a răspuns: „Opțiunea noastră nu s-a schimbat. Avem încredere totală în soluția președintelui. PNL vrea să guverneze”.Președintele Klaus Iohannis a chemat miercuri partidele parlamentare la consultări după ce Ludovic Orban și-a depus mandatul de premier desemnat.Într-o declarație marti seară, șeful statului a declarat că Ludovic Orban este prima opțiune de premier după anticipate sau parlamentare la termen. Mai mult el a spus că nu are ce să-i reproșeze acestuia, ba, dimpotrivă, are pentru ce să-l laude.„Procedura în Parlament nu s-a blocat fiindcă Ludovic Orban a făcut sau nu a făcut ceva anume, fiindcă el a făcut ce trebuie, a întocmit o listă, s-a prezentat în Parlament. Însă întreg blocajul s-a produs din cauza PSD, care mai întâi a tras de timp cu audierile, care altă dată se făceau într-o zi sau într-o zi jumătate, s-au făcut într-o săptămână jumătate. După care termenul la care s-a pus votul pentru învestitura a fost termenul maximal admis în Regulamentul comun al celor două Camere. Deci se vede clar intenția de a bloca acest demers. Deci PSD a încercat să blocheze acest demers parlamentar. Pentru a debloca întregul demers domnul Ludovic Orban și-a depus mandatul de premier desemnat și mergem mai departe. România nu are nevoie de blocaje, România are nevoie să meargă înainte. Sunt suficiente probleme care trebuie rezolvate, nu avem nevoie de astfel de blocaje”, a spus Iohannis.Până acum în spațiul public s-au vehiculat trei nime de posibili înlocuitori ai lui Orban. Este vorba despre Raluca Turcan, Bogdan Aurescu și Nicolae Ciucă. Acesta din urmă a fost dat ca favorit în cursă, însă, susțin surse liberale, această variantă a picat pentru moment.