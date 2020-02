UDMR a cerut oficial Avocatului Poporului să conteste ordonanța pentru anticipate la CCR / Kelemen: E o schimbare mascată a sistemului electoral

Potrivit ordonanței de urgență, care a fost adoptată în 4 februarie, cu o zi înainte ca Guvernul Orban să fie demis prin moțiune de cenzură, se înjumătățește numărul semnăturilor necesare pentru susținerea unui partid sau a unei alianțe electorale, precum și pentru susținerea candidaților independenți și sunt reduse termenele pentru toate procedurile electorale prealabile alegerilor.





În cel mult 5 zile de la data dizolvării Parlamentului, Guvenul stabilește, prin hotărare, la propunerea Autorității Electorale Permanente, data votării, calendarul operațiunilor electorale, cheltuielile și măsurile tehnico-organizatorice necesare bunei desfășurări a alegerilor parlamentare anticipate. În cazul alegerilor parlamentare anticipate, data desfășurării acestora se stabilește cu cel putin 50 de zile înaintea votării.





Guvernul a reglementat atât situația în care cele două perioade electorale, pentru locale și parlamentare, se suprapun, dar cele două scrutine sunt organizate la date diferite, precum și situația în care alegerile locale și parlamentare anticipate din acest an ar urma să fie organizate în aceeași zi.

"Art. 7: (1) În cazul în care perioada electorală corespunzătoare alegerilor parlamentare anticipate începe în timpul unei perioade electorale aferente altor alegeri generale, organismele electorale constituite sau care se vor constitui în cadrul acelui scrutin vor indeplini, în mod corespunzator, și atribuțiile prevăzute de prezenta lege pentru Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripție, oficiile electorale și birourile electorale ale sectiilor de votare.

(2) În cazul în care după data începerii perioadei electorale corespunzatoare alegerilor parlamentare anticipate începe perioada electorală aferentă altor alegeri generale, organismele electorale constituite sau care se vor constitui pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate vor îndeplini, în mod corespunzator, și atribuțiile prevazute de legea care reglementeaza scrutinul respectiv.

(3) În cazurile prevazute de alin. (1) și (2), votarea va avea loc la date diferite”.

În situația în care alegerile parlamentare anticipate nu pot fi organizate la altă dată decât cea a alegerilor locale generale din anul 2020, în țară, alegatorii votează în aceleași secții de votare, în același interval de timp, cu aceleași ștampile cu mențiunea „VOTAT”, pe buletine de vot separate, prezența la vot fiind consemnată pe liste electorale, cu semnături distincte pentru fiecare tip de scrutin, mai prevede actul normativ.





În cazul alegerilor parlamentare anticipate, candidaturile sunt admise sau respinse, după caz, până cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor.





Termenul de înregistrare ca alegător prin corespondență începe la 48 de ore de la data dizolvării Parlamentului.

Ordonanța de Urgența a primit aviz negativ de la Consiliul Legislativ.

„Ne adresăm Avocatului Poporului deoarece în Monitorul Oficial a fost publicată OUG care modifică Legea electorală pentru alegerile parlamentare. Luni am transmis o scrisoare oficială doamnei Renate Weber, în care am subliniat faptul că este inacceptabilă schimbarea mascată a sistemului electoral, mai multe puncte ale actului normativ fiind neconstituționale. Am încredere că Avocatul Poporului va da curs cererii noastre și va contesta OUG la Curtea Constituțională”, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor.Ordonanţa de urgenţă privind alegerile anticipate a fost publicată vineri seară în Monitorul Oficial.Principalele prevederi din OUG sunt: trei zile de vot în Diaspora, dublarea numărului de parlamentari de diaspora. De asemenea, în cazul alegerilor parlamentare anticipate, data desfășurării acestora se stabilește cu cel puțin 50 de zile înaintea votării față de 90 de zile în prezent, deci se pot organiza anticipate cu 40 de zile mai repede decât in prezent.În plus, alegătorii care nu se află în localitatea de domiciliu pot vota oriunde se află în ţară. Prevederea este contestată de toate partidele, cu excepția PNL și USR.