Video-interviu. Rareș Bogdan: Dan Barna „era arogant. Iohannis părea băiatul de la bere pe lângă el”/ Nicușor Dan „e băiat de zahăr”, „dar șovăielnic rău”, „dacă se înscrie în PNL, cred că lucrurile sunt tranșate ”

​Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, crede că Nicușor Dan poate fi susținut de Partidul Național Liberal la Primăria Capitalei doar dacă se înscrie în această formațiune politică, însă acesta este „șovăielnic rău” în discuțiile pe care le are cu șeful liberalilor, Ludovic Orban. Bogdan și Orban au fost evaluați într-un sondaj intern al partidului pentru Primăria Bucureștiului, însă cei doi nu vor să candideze, a mai spus prim-vicepreședintele PNL, într-un intreviu acordat HotNews, joi, la Strasbourg.







Potrivit lui Rareș Bogdan, alături de cei doi lideri, au mai fost evaluați în sondajul intern pentru alegerile locale din București: Violeta Alexandru, Ciprian Ciucu, Robert Sighiartău, Ionel Dancă, Florin Cîțu.



Referitor la un guvern după alegerile parlamentare, europarlamentarul Rareș Bogdan consideră că USR-PLUS trebuie cooptat la guvernare, cu liderul USR-ist Dan Barna vicepremier, pe care însă l-a catalogat drept „arogant”.











Probabil cea mai importantă problemă a Capitalei rămâne studiul de trafic și rezolvarea problemelor de trafic, noi avem niște pasaje supraterane care se termină cu semafoare și unde se formează supra-cozi, este ceva incredibil. Nu avem locuri de parcare, e o rușine, suntem sigura capitală europeană fără o centură ocolitoare a orașului. Pe cele 3 inele de circulație ale Bucureștiului nu am reușit să facem măcar o undă verde, o chestie destul de simplă, nu folosim studiul de trafic făcut de japonezi și, de asemenea, mai avem o problemă uriașă și rușinoasă - faptul că nu reușim să facem legătura dintre Aeroportul Otopeni și centrul Capitalei sau gara centrală, așa cum este peste tot, inclusiv la Strasbourg. Suntem singura capitală europeană care nu are legat, cu metrou ușor sau cu tren, aeroportul internațional al țării de centrul capitalei țării. Singurul, rușinea pământului. Dar poate în cele din urmă... Noroc că au venit Băsescu și cu Videanu, care au fost primari la un moment dat în Capitală, că nu ne mai zdrăngăne în urechi tramvaiul așa cum o făcea până la primul mandat al lui Băsescu, când au reușit să facă acele șine sudate și, practic, funcționează astăzi metroul, dacă îl iei din subteran și îl pui pe șinele respective, funcționează fără probleme.

Rareș Bogdan: Întotdeauna stă președintele partidului, premierul. Și președintele României, ei stau cel mai sus.







(urmărește versiunea video pentru mai multe dialoguri)

Suntem la Strasbourg, la Parlamentul European, dar vă întreb chestiuni din România și mai exact din București: candidați la Primăria Bucureștiului?(...)Nu a făcut nimic pentru capitala României. Sunt o bătaie de joc acești 3 ani și jumătate de guvernare Firea și ea trebuie îndepărtată obligatoriu. Trebuie o guvernare de dreapta în București, care să vină cu proiecte pentru București, care să reușească împreună cu Guvernul - de asta e nevoie de un primar liberal, un primar de dreapta, care să fie în parteneriat cu președintele și mai ales cu Guvernul României care să rezolve câteva probleme stringente.Spuneți că nu vreți să candidați neapărat...Nu.Dar vă puneți la dispoziție... Sunteți din Cluj de fel...: Da, la Cluj avem un primar extraordinar.Da, dar văd că vă pricepeți bine la administrația Bucureștiului, ați studiat-o, v-ați documentat...Nu. Eu am fost un jurnalist, care am condus un trust de presă, o publicație extrem de respectabilă în Cluj și o televiziune și un radio. Făceam emisiuni. Aveam o echipă alături de colegii mei de vreo 70 de jurnaliști (...) Și am fost extrem de preocupat de dezvoltarea urbanistică a Clujului. Am scris despre arhitectura de manea, de urbanismul deșănțat... Când am venit în București, am constatat că era foarte puțină preocupare în afară de HotNews, pe subiecte legate de urbanism, de blocuri între case, de nenorociri în fața casei lui Arghezi, despre care nu prea scria nimeni. Și chiar mi-a plăcut, aveați o colegă care se ocupa...Da, Catiușa Ivanov, care e foarte bună, e cea mai puternică jurnalistă pe domeniul administrației locale din București.Da, e foarte bună, pe tot ce înseamnă imobiliar, urbanism, planuri de urbanism zonal, parcuri transformate în cartiere și așa mai departe. Ei, mi-a plăcut chestiunea asta și luptându-ne pentru păstrarea cartierelor istorice în fața unui asalt al noilor imobiliari, am devenit cumva familiarizat cu aceste lucruri, PUZ-uri, PUG, blocuri între case, înălțime, distanța dintre vecini.Locuiesc în București, familia mea e în București, copiii mei sunt în București, soția mea. Azi-dimineață s-a dus să-l ducă pe cel mic la școală și a făcut până la școală 42 de minute și de la școală până acasă o oră și zece minute. A stat în mașină. Și era supărată. Și zic, „de ce ești supărată?”. Pentru că pe Mihai, fiul nostru, l-a lăsat în stradă, a coborât din mașină să fugă la școală și el s-a întors, săracul, s-o pupe și n-a mai putut pentru că claxonau din spate, ca nebunii, oamenii și a plecat plângând că n-a putut să o pupe pe mami. Legătura specială mamă-copil. Noi ne-am stricat sufletul, practic suntem amputați sufletește...Nu mai ține de administrație...: Nu, asta ține de umanitate, nu mai ține de administrație.Aici vorbim totuși despre altceva, dar să revenim la administrație, spuneați că vreți să-i susțineți, să oferiți suport colegilor.Testați sau ați testat deja? Spunea dl. Orban că urma să faceți un sondaj pentru locale. Ce rezultate aveți?Da. E un studiu amplu, pe 4.500 de subiecți, este făcut pe fiecare sector la 1.100 de subiecți, deci total 6.000 și ceva de subiecți, plus unul doar pe Capitală, pe 4.500, deci un studiu foarte amplu. E făcut prin „metoda pasului”, nu e CATI (prin telefon- n.r.). Sigur, „metoda pasului” - eu am lucrat ca operator în facultate - nu completăm pe hârtie, ci pe tabletă, dar este extrem de serioasă.Așa și ce a spus „metoda pasului”?„Metoda pasului”, aplicată de două firme prestigioase din București, a spus că primul partid din București, pentru prima dată, PNL e pe primul loc, deci a trecut înaintea USR, probabil datorită asumării guvernării de către noi și neintrării la guvernare - o greșeală din punctul meu de vedere, a colegilor de la USR-PLUS. Deci suntem pe primul loc în București, cu 30 și la sută, ceea ce e un lucru bun și, de asemenea, avem două personalități din partid care stau extrem de bine la încredere și la intențiile de vot, dar niciuna dintre ele nu candidează...Dumneavoastră, din câte înțeleg, și mai cine? Zic bine...?Nu știu...Nu ziceți cine...Nu zic cine...Acel partiduleț făcut de simpatizanții dânsului...În cazul în care domnia sa continuă să ne spună că trebuie să fie independent, susținut de toate partidele, lucrurile se pot complica pentru că aici e vorba și de Consiliul General, de listele de consilieri și lumea trebuie să înțeleagă că suntem oameni raționali, nu dorim să se întâmple ca în 2016, nu dorim ca Bucureștiul să rămână încă 4 ani în mâinile doamnei Firea, care a fost un dezastru absolut pentru oraș. Dar suntem obligați să avem un candidat puternic care să se bată cu Gabriela Firea și care să câștige alegerile.Dintr-un tur, că aici e problema...Aici e cea mai mare problemă, că, dacă erau două tururi, lucrurile erau extrem de sigure. Mai ales că avem așa: avem un Vlad Voiculescu și Nicușor Dan, candidatul PNL plus PMP-ul, care are candidat și care are niște tineri și personalități care pot să atragă foarte frumos oameni la vot, adică pot să ajungă și ei între 8 și 12 la sută în București, acolo unde bazinul lui Traian Băsescu e încă puternic. Dar primul partid, astăzi, consolidat în București este Partidul Național Liberal. Nu vreau să dau exact scorul, o să dăm când e cazul oficial, dar avem peste 30% și asta ne bucură foarte foarte mult.Aveți peste 30% din acel studiu despre care spuneți, dar în teren faptele consemnate de rezultatele din alegerile trecute vă cam contrazic. La precedentele alegeri locale PNL a pierdut lamentabil. Dacă îl susțineați pe Nicușor Dan, câștiga.Într-o altă situație!Da, dar ați pierdut lamentabil, asta vreau să vă spun...Corect.PNL era un partid „bucureștean”, adică era foarte bine primit în București în mod tradițional...Crin Antonescu, Valeriu Stoica, chiar Călin Popescu Tăriceanu în anii lui de normalitate , nu atunci când a derapat spre comunism, liberalism roșu cu papion... Partidul Național Liberal a avut fief în București. De la Crin Halaicu încoace, din păcate, nu am avut personajele cele mai potrivite.Da, ați cucerit încrederea bucureștenilor prin numele care erau în față atunci ca partid istoric, Radu Câmpeanu și așa mai departe. Lumea n-a uitat mineriadele și oamenii s-au refugiat, au tras spre partidele istorice.Da, pentru că au considerat că noi reprezentăm speranța, speranța normalizării României, a democratizării României și noi suntem datori să recâștigăm Bucureștiul.Dar le-ați înșelat așteptările cu Crin Halaicu și cu alții.