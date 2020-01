Vlad Voiculescu și-a lansat candidatura pentru Primăria Capitalei din partea PLUS: Firea conduce Bucureștiul pe contrasens

”Această administrație conduce orașul pe contrasens. Acolo unde este nevoie de investiții serioase se oferă vouchere. Acolo unde este nevoie de servicii sanitare de calitate se oferă excursii în Grecia, luminițe sau târguri. Lucruri care sunt frumoase, dar nu sunt esențiale. Niciodată lucrurile esențiale nu au fost mai departe de administrația Bucureștiului decât sunt acum”, a spus Vlad Voiculescu, potrivit Mediafax.Printre problemele Capitalei evidențiate de Voiculescu se numără birocrația și traficul rutier.”Dacă ești investitor în București și vrei să faci o afacere, niciodată nu au fost atât de multe bariere. Dacă ești un om vulnerabil, parcă niciodată administrației nu i-a păsat mai puțin de tine. Dacă ești un om care vrea să își facă treaba trebuie să faci calculul, pentru că petreci în fiecare zi o oră în trafic, în medie, 9 zile în fiecare an, ne spunea o statistică recentă”, a subliniat Voiculescu.El a subliniat că orice plan serios de dezvoltare a unui oraș începe și se termină cu oameni, iar Bucureștiul are „o mulțime de oameni buni”.Deși USR și PLUS negociază pentru un singur candidat la Primăria Municipiului București, Vlad Voiculescu și-a lansat deja candidatura susținut de PLUS, iar USR București a anunțat că îl susține pe Nicușor Dan.Liderii alianței USR-PLUS au afirmat că vor discuta cu reprezentanții PNL pentru desemnarea unui candidat comun la alegerile locale de anul acesta, a anunțat, luni, deputatul Ionuț Moșteanu, purtător de cuvânt al Alianței.Și Gabriela Firea a anunțat că va candida pentru un nou mandat de primar general. La rândul său, Vlad Voiculescu este candidatul desemnat de PLUS.Theodor Paleologu va candida la PMB din partea PMP, însă a spus că îl va susține pe Nicușor Dan la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, dacă nu se va reveni la alegerea primarilor în două tururi de scrutin.Președintele USR, Dan Barna, a declarat, joi seara, că dacă liberalii vor avea propriul candidat la alegerile locale pentru Primăria Capitalei, atunci ne batem joc”, afirmând că este nevoie de un reprezentant puternic al partidelor de dreapta care să o învingă pe Gabriela Firea.