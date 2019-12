Oli Ardelean, exclusă din USR Ilfov, după ce l-a acuzat pe Barna de semnături false la „Fără Penali”

„Ieri (miercuri - n.r.) seară, într-o adevărată execuție, o majoritate din Biroul Național USR, toți din echipa Barna, m-a exclus din USR pentru postarea asta. Deși am spus adevărul. Deși am încercat mult timp să rezolv intern. Le-am cerut să amâne până se judecă sesizarea făcută de mine din august 2018 împotriva angajatului lui Barna la Secretariatul General, Ciprian Necula. Cel responsabil de campania fără penali și care atunci, la sediul USR, după ce am găsit falsurile și le scoteam din dosare, a țipat la mine să ies de acolo, să las falsurile să le trimitem la primarii că poate le acceptă. Am țipat și eu la el: da, posibil să le accepte, pentru că trăim într-o țară coruptă cu incompetenți în administrație. Poate nu se prind. Dar asta nu e motiv să trimită falsuri la primarii”, a scris Oli Ardelean, joi, pe Facebook Oni Ardelean îi mai reproșează lui Dan Barna că nu a analizat vina în acest caz a unui alt membru al USR, Ciprian Necula, și a acuzat-o că a prejudiciat imaginea partidului.„Barna a refuzat atunci să analizeze vina lui Necula. A tot refuzat de atunci. Le-am cerut să îmi spună dacă au mai contractat firma de promoteri care le-au adus falsurile. Nu mi-au răspuns. Am cerut acum să judece acea speță împreună cu una nouă de acum în care am fost acuzată EU că am prejudiciat imaginea partidului scriind că Barna a minimizat problema semnăturilor false de la fără penali. Scriind practic un fapt real rău făcut de USR + Barna. Au ignorat cererea mea de amânare până poate fi judecată și speța cu privire la Necula. M-au exclus pe mine în timp ce acel individ este încă angajatul lor. În fine. O mizerie. Povestesc mai multe când am timp”, a conchis Ardelean.Pe 8 noiembrie Oli Ardelean a scris pe Facebook despre președintele filialei locale USR Ilfov că a amplasat la Buftea niște banere, în precampanie, fără să aibă autorizație, iar jumătate din Biroul Județean al organizației a considerat că este în regulă o astfel de acțiune.„Jumătate din Biroul Județean USR Ilfov a spus că e OK dacă un membru președinte de filială locală (Buftea, Adrian Ciobanu îl cheamă, voia să fie și primar) a montat banere fără autorizație în precampanie. Că nu e ceva ilegal, că a fost o «greșeală» făcută cu «bune intenții». Deși i s-a spus de coordonatorul de campanie județean să nu facă asta, li s-a spus tuturor în toate filialele locale să nu monteze banere fără autorizație. El a ignorat, a montat și apoi s-a mai și victimizat pe Facebook pe pagina oficială a filialei USR Buftea că oamenii răi i-au dat jos banerele. Montate ilegal.Postare în care a băgat și câteva minciuni. Apoi, întrebat de președintele filialei dacă a avut autorizație spune că da, o trimite când ajunge la calculator. Nu avea. Dar e ok pentru unii să păstrăm ca membru un astfel de individ.Și eu duminică ar trebui să votez USR? Când știu că Barna a făcut la fel cu semnăturile false de la fără penali cumpărate printr-o firma de promoteri de USR (vreo 20k la număr din alea 1 milion) pe care angajatul lui din secretariatul general, Ciprian Necula, voia să le trimită la primarii? De ce a trebuit să fac super scandal la sediul USR? Și Barna a minimizat totul încercând să dea vina pe mine, că am o vendetă personală. Ce zici Cornel Zainea? E ok?”, a povestit pe Facebook, la începutul lunii noiembrie, Oli Ardelean.