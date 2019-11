Barna vrea vot de încredere online. Liderii USR care-l contestă pe liderul partidului după scorul de la prezidențiale

La discuțiile de la videoconferința de luni seara între Dan Barna și liderii organizațiilor USR au fost reproșuri la adresa vicepreședintelui USR Ionuț Moșteanu și a șefului de campanie Cătălin Drulă, pentru strategia folosită la prezidențiale și a felului în care a fost făcută comunicarea, au explicat sursele citate.Biroul Național al USR se va întruni, miercuri, iar printre subiectele abordate va fi și cel al reconfirmării lui Dan Barna la conducerea formațiunii, au adăugat sursele menționate.În schimb, nu a fost stabilit când va avea loc acest vot electronic pentru consultarea membrilor USR. Cosette Chichirău și Tudor Benga ar fi printre cei care i-au cerut demisia lui Dan Barna de la șefia partidului.Nemulțumiri în cadrul formațiunii au fost încă din seara alegerilor, Dan Barna, clasându-se potrivit rezultatelor parțiale pe locul al treilea la scrutinul de duminică, după Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis. De exemplu, Cosette Chichirău, fost contracandidat al lui Dan Barna în alegerile interne din USR, a spus, luni pentru Mediafax, că partidul are de învățat câteva lecții în urma alegerilor prezidențiale. Ea a contestat strategia de campanie a USR, prin faptul că Dan Barna nu ar fi trebuit să o atace pe Viorica Dăncilă, ci să arate de ce este un mai bun candidat decât Klaus Iohannis.Cosette Chichirău i-a spus lui Dan Barna, luni seara la Digi 24, că a fost greșită strategia de campanie, chiar dacă a fost foarte bine implementată de prezidențiabilul USR-PLUS. „A fost o eroare strategică, noi trebuia să ne batem pentru acea treime de electorat care se suprapunea cu electoratul lui Klaus Iohannis și strategia a ales să nu facem asta. Cumva, noi ne-am bătut cu Dăncilă, nu cu Iohannis”, a explicat liderul USR Iași, Cosette Chichirău.În replică, Dan Barna a afirmat că strategia de campanie i-a aparținut. Președintele USR a adăugat că nu se știe dacă o strategie diferită ar fi adus un rezultat mai bun la prezidențiale. „Este o strategie care îmi aparține, fără îndoială. Evident, sunt puncte de vedere, a fost o discuție în partid și în echipa de campanie dacă strategia este să-l atacăm și pe președintele Klaus Iohannis sau să mergem pe direcția de atac: tur 2 fără PSD-Viorica Dăncilă. E o strategie pe care în continuare o consider că e cea ne-a adus acest rezultat și că o strategie în care l-am fi atacat pe președintele Klaus Iohannis ar fi fost o strategie care făcea mai prost. Dar asta va fi greu să putem măsura”, a explicat Barna, la Digi 24.Dan Barna a declarat, întrebat despre un posibil Congres al USR, că nu se agață de funcție. Liderul partidului a precizat că în cazul în care vor considera colegii că trebuie să se retragă de la șefia formațiunii, atunci nu are nicio problemă să facă acest pas.