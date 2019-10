Primul test în Parlament pentru Guvernul Orban. Birourile permanente în care PSD are majoritate stabilesc azi calendarul audierilor

​Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc luni, de la ora 12.00, pentru a stabili calendarul de învestire a Guvernului Orban. este primul test în Parlament pentru premierul desemnat care se așteaptă la un boicot al PSD sau un calendar prelungit al audierilor.

"Am solicitat să îmi permită prezența pentru a argumenta propunerea de calendar pe care am formulat-o. Este o propunere de calendar de bun simț. Este adevărat că PSD are majoritate, mai ales dacă reprezentantul Pro România va susține punctul de vedere al PSD și probabil vor încerca să impună un alt calendar. Noi ne vom susține cu argumente solicitarea formulată de mine ca și premier desemnat”, a spus Orban.