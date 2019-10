Orban: Din perspectiva PNL, lista guvernului e gata. Începem negocierile politice / Ce liberali sunt trecuți pe ciorna cabinetului și independenții din funcții cheie

„Din perspectiva PNL lista guvernului e gata, dar începem negocierile politice. În toată perioada au fost foarte multe declarații, se vor declanșa discuțiile oficiale. (...) Mergem pe ideea de a pune oameni integri, care să nu aibă probleme morale, care să știe foarte bine ce au de făcut. (...) Sunt foarte mulți oameni capabili în PNL, nu vreau să dau numele persoanelor la care m-am gândit și pe care-i evaluăm și să nu fie ei. O să alegem din mai multe variante bune”, a declarat Orban la Digi 24.Chiar dacă premierul desemnat nu a asumat public niciun nume de viitor ministru, în PNL, potrivit surselor HotNews.ro, s-a convenit ca oamenii din prima linie a partidului să nu facă parte din acest guvern de tranziție, al cărui mandat va fi de corecție a problemelor lasate de PSD și de organizare a alegerilor care vin. Mai mult, s-a agreat ideea ca în funcții cheie din guvern să fie numite persoane din afara partidului.Astfel, potrivit surselor citate, pentru Ministerul de Externe în lista noului guvern figurează Bogdan Aurescu, în prezent consilier prezidențial. De asemenea la Ministerul Apărării se merge pe varianta Nicolae Ciucă, șeful statului major al armatei, a cărui prelungire de mandat a provocat un conflict deschis între președintele Klaus Iohannis și Guvernul PSD via ministrul Apărării, Gabriel Leș.Și la Justiție în cărți poate intra un independent, specialist în domeniu, chiar dacă în acest moment printre liberalii cotați cu șanșe la portofoliu este și deputatul Ioan Cupșa. Aceeași situație este și în cazul Finanțelor, pentru care este dat cu șanse și un om de partid, Bogdan Iulian Huțucă. La Sănătate, cel mai probabil portofoliul va reveni unui manager din sistem, cotat cu șanse fiind Vasile Rîmbu, de la Suceava.Pentru Educație, care va îngloba Cercetarea și Tineretul și Sportul, după Raluca Turcan, în cărți a intrat Monica Anisei, profesoară și șefa PNL sector 2. Pentru Ministerul de Interne, cel mai vehiculat nume a fost cel al senatorului Marcel Vela. La ministerul Transporturilor, care ar urma să se comaseze cu Comunicațiile, în cărți este Lucian Bode, iar la Agricultură, Emil Dumitru. Robert Sighiartău a fost primul nume al liberalilor pentru Dezvoltare Regională, însă în acest moment propunerea este sub semnul întrebării.Decizia privind componenta noului Cabinet urmează a fi luată după o discuție Iohannis-Orban.​Premierul desemnat Ludovic Orban are la dispoziție, conform Constituției, 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului și a întregii liste a Cabinetului. Potrivit regulamentului, birourile parlamentului stabilesc data ședinței comune pentru votul de învestitură, la cel mult 15 zile de la primirea programului şi listei Guvernului.Fiecare candidat pentru funcţia de ministru, înscris în lista Guvernului, va fi audiat, în şedinţă comună, de către comisiile permanente ale celor două Camere al căror obiect de activitate corespunde sferei de competenţă a viitorului ministru. În urma audierii, comisiile vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care îl vor prezenta candidatului pentru funcţia de prim-ministru. Respectivele avize vor fi depuse la cele două birouri permanente care dispun difuzarea lor deputaţilor şi senatorilor. Dacă, în urma audierii, un candidat pentru funcţia de ministru a primit aviz nefavorabil, prim-ministrul desemnat poate prezenta o nouă propunere sau poate să menţină propunerea iniţială. Dacă prim-ministrul desemnat a nominalizat o altă persoană pentru funcţia de ministru, respectiva persoană va fi audiată.Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.