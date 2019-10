Viorica Dăncilă a anunțat că Olguța Vasilescu va fi șeful campaniei electorale

„Că intrăm în turul doi. Olguța Vasilescu va fi șeful campaniei mele electorale, deci va conduce campania. Chiar acum am vorbit cu Paul Stănescu, cu jumătate de oră înainte, tot probleme legate de campanie. Nu mi-este teamă, nu mi-este teamă absolut deloc pentru că indiferent dacă doi, trei lideri ar vrea să facă acest lucru, trebuie să aibă susținerea de la toate județele, dar eu nu îi bănuiesc pe colegii mei de asemenea lucru”, a afirmat Viorica Dăncilă, luni seara la România Tv, întrebată ce indică sondajele realizate de PSD.

„Eu cred că toți vor fi implicați acum în campania electorală și sunt convinsă că atât Paul Stănescu, cât și Claudiu Manda, vor avea rezultate foarte bune, se vor clasa printre primele județe”, a completat președintele PSD.

Întrebată ce scor își asumă PSD în primul tur al alegerilor, din 10 noiembrie, Viorica Dăncilă a răspuns că unul care să permită intrarea în al doilea tur și apoi câștigarea alegerilor.

„Un scor care să ne permită intrarea în turul doi și să câștigăm alegerile prezidențiale. Vom intra în turul doi. Eu am încredere în fiecare primar din această țară și spun un lucru, care poate pe unii o să-i mire, nu numai în primarii PSD, am încredere și în alți primari, pentru că sunt conștienți cu toții, din afirmațiile membrilor PNL, că vor tăia acele proiecte locale și știu și ei că au venit în fața comunității cu propriilor lor proiecte, așa cum noi am venit cu un program de guvernare. Dacă aceste proiecte sunt întrerupte cred că va afecta nu numai primarii PSD, ci și din alte formațiuni politice”, a conchis Dăncilă.

Luni după-amiază, social-democrații s-au reunit într-un Comitet, la sediul din Kiseleff. Alfred Simonis a fost numit președinte interimar al organizației de Tineret a PSD, au declarat surse politice, pentru Mediafax. Discuțiile au vizat și strategia, pregătirile în campania electorală.

În CEx al PSD de vinerea trecută au fost aleși coordonatori ai campaniei electorale pentru prezidențiale Olguța Vasilescu, Gabriela Firea, Niculae Bădălău și Dumitru Buzatu. Anterior, secretarul general al PSD Mihai Fifor era șeful campaniei electorale.

Unii social-democrați au propus și suspendarea lui Mihai Fifor din funcția de secretar general al PSD, însă Viorica Dăncilă s-a opus. Propunerea nu a fost supusă la vot, au precizat surse politice, pentru MEDIAFAX.