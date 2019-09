Dăncilă se întâlnește luni cu parlamentarii din grupul minorităților, în cautarea sprijinului politic

"Mâine dimineaţă voi fi în Parlament. Merg la Cameră şi apoi merg la Senat, după care mă întâlnesc cu Grupul minorităţilor naţionale, altele decât UDMR. Şi tot mâine de dimineaţă o să am o discuţie cu preşedintele României. Trebuie să iau o decizie şi pentru asta trebuie să vorbesc cu domnul preşedinte'', a declarat presei Viorica Dăncilă, întrebată ce demersuri va face zilele următoare în privinţa asigurării sprijinului parlamentar pentru guvernare.Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri seara, într-o conferinţă de presă la Constanţa, că nu a înţeles de ce preşedintele a respins cele cinci propuneri de miniştri care sunt persoane foarte bine pregătite şi apreciate profesional şi a anunţat că îi va telefona lui Klaus Iohannis pentru a vedea care este opinia sa legată de activitatea Guvernului."În mod normal, la cele trei ministere ar trebuie să am miniştri interimari. Am să-i dau un telefon domnului preşedinte Iohannis, să văd care care este opinia domniei sale legată de activitatea Guvernului. Că, prin ceea ce face, efectiv vrea să blocheze Guvernul şi dacă vorbim despre normalitate, despre modul de funcţionare a relaţiilor dintre instituţiile statului, mi se pare un lucru de neacceptat să blocheze activitatea Guvernului, mai ales că în perioada următoare venim cu o serie de măsuri foarte bune pentru populaţie. (...) Până nu vedem care este situaţia exactă, nu vreau să fac scenarii", a spus Dăncilă. Premierul Dăncilă şi-a exprimat speranţa, vineri, ca şeful statului să înţeleagă că nu este normală blocarea Guvernului. Partidul Social Democrat nu va ieşi de la guvernare - a fost mesajul transmis de premierul Viorica Dăncilă sâmbătă, la începutul Comitetului Executiv Naţional al social-democraţilor.Liderul PSD a anunţat că unul dintre punctele principale de pe ordinea de zi a CExN se referă la guvernare. "Ştiţi foarte bine care este situaţia actuală. Am desemnat cinci miniştri din partea PSD, preşedintele României i-a respins, a ieşit ALDE de la guvernare, am desemnat pe portofoliile ALDE trei interimari, nu avem încă niciun răspuns din partea preşedintelui României. Trebuie să analizăm această situaţie. Suntem optimişti, ce nu te omoară, te întăreşte, iar PSD a trecut întotdeauna cu bine peste situaţiile dificile. Cert este că nu vom ieşi de la guvernare, am spus şi ieri, nu-mi voi da demisia. Trebuie ca opoziţia să-şi strângă membrii din Parlament, astfel încât să treacă o moţiune de cenzură. Avem 45 de zile pentru a merge în Parlament, nu ne grăbim, vedem ce hotărâri vom lua în perioada imediat următoare, nu avem motive de îngrijorare", a spus Dăncilă.Dacă nu trece remanierea, Guvernul rămâne în forma veche, deci acest lucru nu presupune schimbarea Executivului, a afirmat sâmbătă premierul Viorica Dăncilă, după şedinţa CExN. "Dacă nu trece remanierea, rămâne Guvernul în forma veche. Deci acest lucru nu presupune schimbarea Guvernului. Majoritatea din Parlament nu mai este reprezentată atunci când trece o moţiune de cenzură, pentru că s-ar putea ca dintre miniştrii pe care eu îi propun, unii să nu fie de acord cu aceste nominalizări ale mele. Dar, atunci când trece o moţiune de cenzură înseamnă într-adevăr că nu mai avem o majoritate în Parlament şi atunci trebuie să ieşim de la guvernare", a explicat premierul. Viorica Dăncilă a mai adăugat că încă nu s-a stabilit o dată la care Guvernul să meargă în Parlament pentru un vot de încredere şi nici dacă vor fi aceiaşi miniştri.