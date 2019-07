​VIDEO 4 idei despre noul „premier” desemnat al UE: Migranții și România, fondurile europene și statul de drept

Corespondență de la Strasbourg

1. Legitimitatea noului președinte al CE

2. Ce post va primi România în Comisia von der Leyen

3. Refugiați în România?

4. Fonduri UE tăiate pentru încălcarea statului de drept

„De-a lungul timpului au fost multe victorii la limită care au schimbat cursul unor țări. O victorie este o victorie, ales este ales, chiar dacă câștigi în timpul regulamentar de joc sau după penalty-uri.Am mers în fața oamenilor și am spus că, dacă vom câștiga alegerile europarlamentare, domnul Weber va fi președintele Comisiei Europene. Domnia sa a venit în România în două rânduri și s-a prezentat poporului român. dar acest proces democratic și transparent a avut un mare dușman în Europa, pe președintele Franței, Emanuel Macron, care a spus „Nu vreau să respect această procedură”. Familia sa politică nu a venit cu un candidat înainte de alegeri. Ei au spus așa: „Cerem votul oamenilor, nu le spunem pentru cine, pentru ce, iar după alegeri vom scoate un candidat din joben”. De aceea candidatul nostru inițial nu s-a impus, dar e bine că totuși la final este un candidat din partea familiei politice câștigătoare”.„Guvernul României trebuie să ceară mâine președintelui ales al Comisiei Europene o poziție de vicepreședinte al Comisiei. dacă PSD ar fi avut o fărâmă de credibilitate în UE, ar fi putut obține pentru România poziția de președinte al Parlamentului European.Nu au reușit. Prim-ministrul Viorica Dăncilă trebuie să ceară mâine președintelui ales al Comisiei Europene o poziție de vicepreședinte al Comisiei Europene, pentru că se cuvine Europei de Est, pentru că Polonia, cea mai mare țară europeană din Est, a avut președintele Parlamentului European, președintele Consiliului European. Noi suntem a doua cea mai mare țară din Est. Bulgaria a avut vicepreședinte al Comisiei Europene, Estonia, de trei ori, Letonia, Slovacia au avut vicepreședinte. Este rândul nostru.Cea mai mare greșeală pe care PSD ar putea să o facă este să facă numinalizarea pentru poziția de comisar european pe logică de partid. Atunci scrie pe ei „eșec”. Ei trebuie să se gândească ce personalitate pot să găsească credibilă, cunoscută, apreciată la nivel european, căreia președintele Comisiei Europene să-i poată încredința o poziție de vicepreședinte și care să și poată trece de o audiere dură în Parlamentul European”.„Cu siguranță nu vom fi obligați să preluăm mai mulți refugiați. Acel sistem vechi al cotelor obligatorii a eșuat, nu există majoritate pentru el, nimeni nu mai vede în el o rețetă, o cale de urmat. Soluția la problema migrației este complexă, în sensul în care trebuie să investim în vecinătatea imediată a Uniunii Europene pentru a îmbunătăți condițiile de trai acolo, ca ei să nu mai plece spre Uniunea Europeană.Trebuie să îmbunătățim controlul la frontiere și Ursula von der Leyen a spus foarte bine: să creștem capacitatea poliției de frontieră și de coastă a UE la 10.000 de grăniceri sub drapel european, nu până în anul 2027, cum a fost decis inițial, ci până în 2024, să știm exact cine intră în UE, unde merge, ce gânduri are, să știm că intră în mod legal. Migrația ilegală trebuie oprită. Trebuie primiți în UE doar cei care îndeplinesc condițiile legale, după ce au fost examinați”.„Da corelării fondurilor europene cu respectarea valorilor europene. Oricine este împotriva acestei corelări este un prieten al fraudei, al corupției, al evaziunii fiscale. Acestă corelație va veni, e o veste bună pentru că ne asigurăm astfel că aceste fonduri ajung beneficiarii care au nevoie de ele, ci nu vor fi victima fraudei”.