Alianța USR-PLUS vrea relansarea candidaturii lui Kovesi la șefia parchetului European, după împărțirea funcțiilor de top în UE. „Considerăm că Estul continentului nu este bine reprezentat”

„După negocierile în care Consiliul European a agreat numele persoanelor care vor prelua conducerea instituțiilor europene pentru următorii ani, Alianța 2020 USR PLUS consideră că Estul continentului nu este bine reprezentat. La vârful Comisiei, Parlamentului European și Consiliului nu există încă acest echilibru geografic pe care noi l-am cerut și pentru care insistăm. Ținând cont că în acest moment candidatura Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de Procuror șef european este blocată in Consiliu, considerăm că susținerea Parlamentului pentru această candidatură, cu toată forța noului mandat, este esențială. Alianța 2020 USR PLUS va pune pe agenda tuturor discuțiilor și negocierilor care urmează această candidatură ca o necesitate atât pentru o reprezentare a României și a Europei de Est la vârful instituțiilor europene cât și ca o datorie de onoare a eurodeputaților noștri”, se arată într-o postare pe Facebook a USR-PLUS.Ursula von der Leyen a fost propusă oficial pentru postul de preşedinte al Comisiei Europene, iar Charles Michel pentru funcţia de preşedinte al Consiliului European. Christine Lagarde a fost nominalizată pentru funcţia de preşedinte al Băncii Centrale Europene (BCE). Pentru funcţia de Înalt reprezentant UE pentru Afaceri Externe şi Politici de Securitate a fost propus oficial Josep Borrell Fontelles, ministrul de Externe al Spaniei şi fost preşedinte al Parlamentului UE.