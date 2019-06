Isărescu, susținut de PSD-ALDE pentru un nou mandat la BNR

​​Mugur Isărescu este susținut de PSD și ALDE pentru un mandat la șefia BNR, au declarat pentru HotNews.ro surse social-democrate. Mandatul de guvernator al lui Isărescu expiră în această toamnă.







Mugur Isărescu este guvernatorul de bancă centrală cu cea mai mare vechime în funcţie la nivel mondial, după revoluție încoace mandatul său întrerupându-se doar pentru 11 luni, în perioada decembrie 1999- noiembrie 2000 când a fost premier.











Până acum, Mugur Isărescu nu a fost explicit cu privire la intenţiile sale, lăsând să se înţeleagă că vârsta sa ar putea să îi influenţeze decizia. "Am aproape 70 de ani, nu?", a spus Isărescu în urmă cu un an, lăsând să se înţeleagă că nu are intenţia de a mai continua. Când a fost întrebat din nou în luna ianuarie, el a spus doar că "Parlamentul va decide" şi "ceea ce contează este ca instituţia să fie solidă".





Reînnoirea mandatului lui Isărescu ar urma să aibă loc în sesiunea extraordinară a parlamentului, convocată începând cu 1 iulie.