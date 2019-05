LIVETEXT Bătălia pentru scaunul lăsat liber de Dragnea în Parlament: Turcan, Ciolacu și Kelemen, în cursa pentru șefia Camerei Deputaților / Votul s-a încheiat, urmează rezultatul

Poziția celui de al treilea om în stat a fost declarată miercuri vacantă, oficial, în plenul Camerei Deputaților. În cursă au intrat liberala Raluca Turcan care este susținută de PNL, USR și PMP, PSD-ALDE îl propun pe Marcel Ciolacu, iar UDMR a anunțat că îl susține pe Kelemen Hunor. Pentru validarea unui nou președinte este nevoie de majoritate parlamentară pe care, în prezent nici Coaliția, nici Opoziția nu o au. În acest context s-au declanșat negocierile cu Minoritățile și grupul deputaților independenți controlați de Victor Ponta.







14.00 Președintele interimar al Camerei Deputaților, Carmen Mihălcescu a anunțat de la tribuna plenului înființarea grupului parlamentar al Pro România prin punerea în acord a statututuluii cu decizia CCR .





13:49 Dăncilă a anunțat că votul va fi reluat în plen.ALDE va vota propunerea PSD. Viorica Dăncilă: "Am discutat despre votul de astăzi de la Camera Deputaților. Pentru noi este foarte important acest vot. O să vedem rezultatul după vot”







Surse social democrate au declarat pentru HotNews.ro că liderilor ALDE le-a fost explicat votul de la Senat în cazul raportului pentru începerea urmăririi penale și că votul în plenul Senatului va fi unul pentru susținerea lui Tăriceanu.



13:00 Surse parlamentare au declarat pentru HotNews.ro că suspendarea ședinței are legătură cu adoptarea raportului favorabil începerii urmăririi penale pentru Tăriceanu de către Comisia Juridică de la Senat. Acesta a creat tensiuni în Coaliția PSD-ALDE. Parlamentarii ALDE sunt extrem de nemulțumiți de modul cum au procedat social-democrații.











12:30 Liderul grupului UDMR Attila Korodi a cerut amânarea votului pentru șefia Camerei Deputaților cu o săptămână







12:00 Victor Ponta pe Facebook: "ProRomânia există pentru că pe 26 Mai a fost votat de 600.000 de români. Există pentru că avem 22 de deputați care activează serios și profesionist în Parlamentul României! Există pentru că avem personalitate și curaj!(...) Dacă noul președinte al Camerei ( Ciolacu, Turcan, cine va fi ales) continuă abuzul vom utiliza cele mai dure și agresive căi legale pentru recunoașterea drepturilor noastre constiuționale!







10:40 Viorica Dăncilă a declarat că grupul Pro România va fi recunoscut în Parlament





10:32 În Parlament au început negocierile. Până la ora 12.00 grupurile parlamentare pot depune candidaturile la Secretariatul General .







Bătălia pentru șefia Camerei este una dură în condițiile în care nicio formațiune politică nu deține majoritatea în Parlament. Coaliția PSD-ALDE are în prezent 159 de voturi din cele 165 de voturi necesare pentru numirea președintelui Camerei Deputaților. Mai exact, Coaliției îi lipsesc șase voturi pentru a-l putea numi pe Marcel Ciolacu. Alături de PSD-ALDE ar putea vota o parte de parlamentarii Minorităților (17 mandate) care uzual ajutau Guvernul pe perioada mandatului lui Liviu Dragnea.







PNL, USR și PMP care împreună o susțin pe liderul grupului liberal Raluca Turcan au împreună 107 voturi. Dacă UDMR (21 mandate) ar renunța la susținerea propriului candidat iar deputații ProRomânia (22 mandate) ar vota alături de opoziție ar întruni 150 de vouri, suficiente pentru validarea lui Turcan.



Procedura de alegere a noului președinte al Camerei Deputataților care va exercita atribuțiile de lider al acestui for în locul lui Liviu Dragnea, condamnat definitiv la 3 ani și jumătate de închisoare pentru corupție a fost demarată. Teoretic, cel care va fi ales va exercita această funcție până la viitoarele alegeri parlamentare în condițiile în care președintele Camerei este ales pe întreaga durata a legislaturii.





Votul s-a încheiat.Din sală, deputatul PNL Florin Roman strigă „La pușcărie!”. El a avut această reacție după ce nu a fost lăsat să vorbească înaintea votului.Florin Roman a strigat "la pușcărie" în timp ce președintele interimar al Camerei, Carmen Mihălcescu, făcea un apel la calm în ședința de plen înainteavotului secret cu buletine pentru alegerea noului președinte al forului legsilativ. Lia Olguța Vasilescu a urcat la tribuna Parlamentului și i-a replicat: "acesta a fost apelul la calm", în timp ce anunța deputații care urmau să voteze.: Am făcut multe greșeli care ne-au costat. Nu putem să ne jucăm cu cuvântul de democrație. Un guvern îl răstorni democratic prin moțiune de cenzură. Mulțumesc grupului PSD că m-a nominalizat. Eu în politică nu am avut niciodată dușmani, am avut adversari politici.Lucrurile sunt simple, avem de rezolvat o situație. Vom reda Parlamentului acel rol care nu e îndeplinit, un for de dezbatere, în care nu ne jignim reciproc. În această perioadă, restabilirea echilibrului se poate face și de un reprezentant al maghiarilor din România.Raluca Turcan a criticat de la tribuna Camerei Deputaților PSD-ALDE, acuzând că au „mutilat justiția”. Ralucăi Turcan i s-a tăiat microfonul.Viorica Dăncilă și liderii PSD au fost într-o ședință în biroul lui Carmen Mihălcescu. La ședința au participat Eugen Teodorovici, Marcel Ciolacu, Daniel Suciu, Alfred Simonis, Niculae Bădălău.Liderul grupului PSD Alfred Simonis a cerut pauză de consultări 30 de minute. Ședința s-a suspendat.