Dragnea anunță un proiect de lege pentru ca mamele care primesc indemnizații de creșterea copilului să poată avea și alte venituri

Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat la Antena 3 că a depus un proiect de lege, ce va intra marți în procedură parlamentară, prin care mamele care primesc indemnizații pentru creșterea copilului vor avea voie să obțină și alte venituri, din desfășurarea de activități independente sau din drepturi de autor - „activități care nu implică depărtarea mamei de copil”.





Liviu Dragnea a fost invitat luni seară într-o emisiune electorală la Antena 3, emisiune în cadrul căreia a intervenit telefonic și prezentatoarea tv Mirela Vaida, care a cerut să poată beneficia și de alte venituri în perioada în care primește indemnizația pentru creșterea celui de-al treilea copil.







Săptămâna trecută, într-o postare pe Facebook , Vaida, mamă a trei copii, s-a declarat nemulțumită de faptul că legea nu permite ca femeile care primesc indemnizație pentru creșterea copilului să poată realiza și alte venituri.





„Am citit și eu postarea dvs, mi-a trimis-o cineva. Sunt deja rezolvate. Este de foarte mult bun simț, am depus deja acest proiect de lege, intră în procedură parlamentară, va fi adoptat până la sfârșitul sesiunii”, i-a răspuns Dragnea prezentatoarei Mirela Vaida.



El a precizat că prin acest proiect de lege „vor avea voie mămicile care primesc acea indemnizație să desfășoare activități independente, activități din drepturi de autor, activități care nu implică depărtarea mamei de copil... statul nu pierde nimic”.



„Nimeni nu e perfect, noi așa am gândit legea, am dublat indemnizațiile, asta ne-a scăpat. Mâine legea va intra în procedură parlamentară, este doar un articol, atât de ușor a fost”, a mai spus Dragnea.