[P] Cum să faci lucruri pentru România din Parlamentul European?

suplimentarea masivă a bugetului pentru transport prin Facilitatea Conectarea Europei. Cum se traduce asta? Înseamnă bani mai mulți pe care România îi are la dispoziție pentru modernizarea căilor ferate și pentru construcția de autostrăzi. Asta, bineînțeles, dacă ai un guvern competent care își dorește cu adevărat să îi acceseze. Nu e cazul guvernelor PSD-ALDE. Noi ne-am făcut treaba acolo, mingea este în terenul guvernului.

suplimentarea de 28 de milioane de euro pentru fermierii afectați de pesta porcină și gripa aviară.

sprijin de 3,5 milioane de euro pentru muncitorii disponibilizați de la Combinatul Mechel din Câmpia Turzii.

despăgubiri de 8,5 milioane de euro pentru inundațiile din România.

eliminarea roaming-ului în UE care a condus la reducerea facturilor românilor cu 600 de milioane de euro. Acum cei plecați la muncă în UE pot comunica mult mai ieftin cu cei dragi acasă.

creșterea subvenției la hectar pentru fermierii români începând din 2021, când începe noul ciclu bugetar al Uniunii

Nu cred că are sens să mai subliniez cât de important este că ne aflăm aici și cât de vitală a fost integrarea României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Alături de integrarea în NATO, a fost unul dintre momentele cruciale ale istoriei contemporane a României. Dar asta nu e suficient, vă spun. O țară cum e România mai are nevoie de câteva condiții pentru a conta acolo, la Bruxelles. Sunt mulți care doar ocupă scaunele fără să contribuie în vreun fel – nici în plus, nici în minus.În primul rând, trebuie să ai aliați puternici. Știu, pare ceva abstract, însă nu e. E ca în viață: dacă ai o familie puternică, treci peste orice. Răzbați, orice-ar fi. Așa e și în Parlamentul European. Dacă faci parte din cel mai mare grup parlamentar, cum este Grupul Popularilor Europeni (PPE), atunci mergi la sigur, cum merge PNL împreună cu europarlamentarii săi.Da, PNL este cel mai influent partid din România la Bruxelles. Asta face din România o țară care mișcă lucrurile în Parlamentul European, care stă umăr la umăr cu celelalte țări importante din Uniune. Și da, îl cunosc pe viitorul președinte al Comisiei Europene și actual președinte al Grupului parlamentar PPE, Manfred Weber, și lucrăm împreună de ani de zile, fiind vreme de 10 ani vicepreședinte al grupului PPE din Parlamentul European.Nu vreau să fiu ironic, însă noi, cei de la PNL, stăm bine pe picioare. Stăm bine și la anturajul politic, și la competențe, dar și la gramatică. Nu ca alții... Mai sunt unii care nu știu pe la ce uși să bată, nu știu încotro s-o apuce. Nici asta nu e bine – înseamnă că nu ai nicio direcție – și nu știi ce vrei.O să vă dau câteva exemple simple de lucruri obținute de liberali la Bruxelles pentru România.Sunt doar câteva exemple, mai sunt și altele. Ce e important, însă, e faptul că aceste bătălii câștigate de euro-deputații PNL au schimbat și vor schimba în bine câteva sectoare din țară. Aici, firește, mai avem nevoie și de aportul guvernamental. Până acum, însă, voința politică de la Palatul Victoria a lăsat necheltuite aproximativ 20 de miliarde de euro la Bruxelles. Adică și-au bătuit joc de efortul nostru. Zice o fabulă: Muieți îs posmagii? Noroc că Rovana Plumb, artizanul acestei miraculoase rate de absorbție, a fost răsplătită cu locul întâi pe lista PSD de la europarlamentare. Felicitări premiantului corigent!Mai sunt multe de făcut la Bruxelles. Pentru început, trebuie să simplificăm procedurile birocratice pentru a ajuta România să ia toți banii europeni aflați la dispoziția sa. Pentru asta, avem nevoie și de un guvern serios, nu de o gașcă de neisprăviți.Apoi, România are nevoie de o garnitură de oameni care înțeleg bine că noul parlament va trebui să negocieze la sânge bugetele pentru următorii 7 ani. Adică și banii pe care România îi va avea la dispoziție până în anul 2027. Și, din nou, revenim la proiectele de care vorbim într-una: spitale, infrastructură, transport, agricultură. Aici nu ne putem juca cu improvizații. Doar o echipă serioasă și influentă poate să schimbe lucruri în favoarea României.Spațiul Schengen este un obiectiv clar al PNL – nu mai trebuie să treacă niciun an fără decizia justă de admitere a României în Schengen. Avem toate condițiile îndeplinite, e nevoie doar de o decizie politică a celorlalte state membre. Da, trebuie să fie unanimă. Și, da, ca să se întâmple, trebuie să scoatem PSD de la butoane. Nu trebuie să mai reamintesc că PSD a fost principalul obstacol în calea Schengen.Să vă fac o mărturisire: în plin scandal legat de harababura pe care PSD a făcut-o cu justiția, m-a abordat un lider al socialiștilor europeni. Adică partidul din care face parte PSD. N-o să spun numele lui, dar întâmplarea este grăitoare. ”Ce se întâmplă la voi acolo, Marian? Îți spun drept că tot grupul nostru este sătul să-i mai sprijine pe cei de la PSD”, a spus el. Practic, mi-a confirmat ce auzisem și din alte surse. Apoi, a venit anunțul oficial – PES îngheață relațiile cu partidul lui Dragnea.Prin urmare, avem de o parte PSD, un partid care pune România la colțul Europei, repudiat de propria familie politică, plin de oameni cu agende personale, iar pe de alta PNL, un partid care ține constant România în rândul țărilor influente din Uniunea Europeană prin afilierea politică și tenacitatea reprezentanților săi. Alegerea îmi pare clară și sper că și vouă, cei care mă citiți.