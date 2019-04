Kelemen Hunor spune ce va face UDMR dacă se ajunge la restructurarea guvernului: Lăsăm coaliția PSD-ALDE să arate că are majoritate. A patra oară nu cred că va fi cazul să votăm un Guvern

El crede că nu este cazul ca Uniunea să voteze un Cabinet restructurat. Kelemen Hunor spune că ”o restructurare, dacă cei care guvernează consideră că ar fi în beneficiul actului de guvernare, se poate face, au făcut și alții, am făcut și noi, nu ar fi asta o problemă (...). Premierul ar trebui să decidă dacă restructurează sau nu Guvernul, dacă are argumente, se poate face, nu ar fi asta o problemă. Să ocolești prin restructurare și printr-un vot în Parlament președintele, din punctul meu de vedere nu se poate și oricum nu se va întâmpla, pentru că președintele semnează decretele de numire a miniștrilor individual, nu semnează lista și dacă el semnează hai să spunem din 27 de miniștri 26 și la unul spune că nu pot să semnez (...), nu se va întâmpla nimic, te duci la CCR, este un conflict constituțional și va decide CCR. Această posibilitate încă nu a fost încercată niciodată în România. Eu nu cred că poți să ocolești președintele, dacă președintele are o convingere fermă față de o anumită persoană. Deci din punctul meu de vedere, nu stă în picioare acest argument, că facem restructurarea doar să ocolim președintele”.Întrebat ce va face UDMR, dacă se va ajunge la o restructurare a Guvernului în Parlament, liderul Uniunii a răspuns: ”Va lăsa coaliția PSD-ALDE să arate că are majoritate. Noi nu am luat o decizie, dar eu cred că dacă am votat o dată Guvernul, primul Guvern Grindeanu, după aceea Tudose, o dată Guvernul Dăncilă, a patra oară nu cred că va fi cazul să votăm un Guvern, mai ales că ei au majoritate. Vreau eu să se demonstreze că au majoritate, ei trebuie să adune 233 de voturi, noi încercăm să nu-i încurcăm nici pe cei din Opoziție, nici pe cei din PSD-ALDE și de aceea eu cred că dacă se va demonstra că această coaliție are majoritate, poate reușim și noi să stopăm aceste acuzații total nefondate că PSD-ALDE stă în voturile noastre și permanent noi nu știu ce șantajăm în dreapta și în stânga, ceea ce nu este adevărat”.