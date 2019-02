Fostul ministru Negrescu, întrebat dacă demisionează din PSD: Cred că ar fi grav dacă s-ar întâmpla acest lucru

Fostul mininistru delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu a declarat, întrebat dacă ia în calcul să demisioneze din PSD pentru a se înscrie în Pro România, că ar fi grav dacă acest lucru s-ar întâmpla pentru că el se ocupă de relația PSD cu PES, transmite Mediafax.





„Eu cred că ar fi grav dacă s-ar întâmpla lucrul acesta pentru că eu reprezint o organizație cu peste 10.000 de membri și dacă s-ar întâmpla lucrul acesta, ar însemna că PSD nu ar mai fi un partid de stânga. Eu sunt fidel valorilor social-democrate și atâta timp cât aceste valori vor fi reprezentate de PSD, voi fi în această echipă”, a afirmat Victor Negrescu, la Parlament, înaintea CEx al PSD.





Acesta a adăugat că atâta timp cât formațiunea va rămâne fidelă valorilor și relației cu Partidul Socialiștilor Europeni (PES) el va rămâne în PSD.





„Eu mă ocup de această relație între PSD și Partidul Socialiștilor Europeni (PES – n.r.) și atâta timp cât PSD va rămâne fidel acestei relații eu voi fi în PSD. Dacă nu va fi cazul … Eu cred că discuții vor fi și astăzi și în zilele următoare. Aștept să am o discuție bună împreună cu conducerea PSD. De când am plecat din Guvern nu a avut loc această discuție aprofundată. Am înțeles că va avea loc. Aștept această discuție pentru că este extrem de important ce vrem să facem. Urmează alegerile pentru PE. De principiu, PSD va fi afiliat grupului Social-Democrat din PE și Partidului Socialiștilor Europeni. Trebuie să știm dacă mergem pe același drum. Cred că trebuie să continuăm pe același drum, fiind în continuare de stânga, fiind principala formațiune politică de stânga din România”, a explicat Negrescu.





Despre demisiile din PSD acesta a spus că nu pot fi ignorate.





„Eu cred că aceste plecări nu pot fi ignorate. Voi discuta cu colegii mei, tocmai pentru a ne concentra pe ceea ce avem de făcut în interior, de a discuta mai mult între noi, de a nu mai discuta pe grupulețe, de a nu mai face poze pe grupulețe, ci de a veni cu un program care să ne împingă să lucrăm într-adevăr împreună, pentru că despre asta este vorba, inclusiv despre subiectul referitor la bugetul României, unul extrem de important. Trebuie să fim capabili să lucrăm împreună, trebuie să ne implicăm cu toții, în așa fel încât acest proiect de viitor pentru România și toate lumea să se implice în a îl promova și implementa”, a conchis Victor Negrescu.





Social-democratul Victor Negrescu este liderul PES activists România.





În această săptămână mai mulți social-democrați au demisionat din PSD și au aderat la Pro România.