Scandal în PLUS: Partidul anunță retragerea din Consiliul Național a lui Avram Fițiu și a celui care l-a contestat că ar fi de "extremă dreaptă". George Gima spune însă că a refuzat să demisioneze, deși Dacian Cioloș îi ceruse acest lucru

"Biroul Național al PLUS a luat act de decizia domnilor Avram Fițiu și George Gima de a se retrage din pozițiile ocupate în cadrul Consiliului Național al partidului. Dorim să le mulțumim pentru activitatea depusă în cadrul partidului și le dorim succes în continuare. PLUS este un partid care pune mai presus de orice criteriile de etică și integritate. Ne dorim o organizație deschisă și transparentă, în care să se regăsească toți cei dispuși să pună umărul la construirea unui partid dedicat interesului public. Urmează o perioadă de dezvoltare intensă, în care vom avea nevoie de multă energie și răbdare pentru a duce la bun sfârșit proiectul PLUS. Vom avea parte de multe atacuri și dezinformări. Din acest motiv, e necesar să folosim organismele interne ale partidului pentru a rezolva, în cel mai democratic și transparent mod cu putință, problemele care apar" precizează comunicatul partidului, publicat pe site-ul oficial stiri.plus. "Nu am demisionat. Dacian Cioloş mi-a solicitat ieri în mod ferm să renunț la a mai fi membru în CN al PLUS și să îmi dau demisia din partid. Nu cred că politica altfel se face excluzând colegii care apără valorile organizației și ale societății, în România membră UE în 2019", a răspuns Gima într-un comentariu postat pe pagina de Facebook a PLUS.HotNews.ro nu a reușit să îi contacteze pe cei doi, până la acest moment, pentru lămuriri suplimentare."Dacă mi-ați fi spus ca voi face parte din Consiliul Național al unui partid nou, alături de simpatizanți ai curentelor de extremă dreaptă, nu aș fi crezut.Domnule Avram Fitiu, dragă coleg în Consiliul Național al PLUS:• Nu cred că dreptul la avort poate fi adus în discuție în Uniunea Europeană în 2019, așa cum considerați dumneavoastră.• Nu cred că “secularizarea și laicizarea se plătesc cu moartea”, așa cum credeți dumneavoastră.• Nu cred că putem educa generațiile tinere cu afirmații de genul “imigrația musulmană și romă e putreziciune”, așa cum o faceți dumneavoastră, preluând acestea de la mișcări de extremă dreaptă din Europa.• Nu cred în retorica blamării refugiaților, care vin să distrugă Europa și nu cred ca “o nouă cruciadă” poate fi soluția.• Nu cred că tot ce iese din cadrul “familiei normale” (așa cum o definiți dumneavoastră) trebuie blamat sau jignit. Cred cu tărie în respectarea drepturilor fiecărei persoane, indiferent de religie, credință sau alte preferințe.• Nu cred ca “trebuie să trimitem la abator clasa politică a României”, așa cum îndemnați dumneavoastră.• Nu cred că educația sexuală în școli ar fi periculoasă, așa cum considerați dumneavoastră.• Nu cred în conspirații contra agriculturii românești sau contra poporului român.• Nu cred în produsele tradiționale pe care le promovați ca fiind vindecătoare de boli incurabile pentru moment.Viziunea identitară, reacționară, bazată pe ură și pe manipulare nu face parte din valorile mele.Este clar că avem viziuni diferite despre evoluția societații și vă rog, așadar, să explicați aceste opinii ale dumneavoastră și să ne spuneți cum poate ajuta extrema dreaptă societății românești, europene și dezvoltării partidului PLUS."Fițiu la rândul său a răspuns, într-o postare lungă, acuzațiilor lui Gima. (Click aici și atașat mai jos)Avram Fițiu, profesor în cadrul Universităţii de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca și inginer horticol de profesie, este fost membru PNȚCD și al Alianței Noastre pentru România, partid înființat de Marian Munteanu, din partea căruia a candidat la alegerile parlamentare din 2016. Potrivit actualdecluj.ro , el a candidat atunci cu programul „România, stat suveran agroalimentar, agroenergetic și agromilitar”. Publicația din Cluj relatează faptul că atunci, într-o postare pe Facebook, Fițiu a criticat cabinetul Cioloș, despre care a spus că l-a "dezamăgit"."Dacian Ciolos a venit sa limiteze distrugerile acestei tari si sa creeze un fagas al sperantei pentru viitorul copiiilor nostrii. Lucreaza in schimb cu materialul clientului (Pruna, Pralong la presedintie, etc…) si de aici apar multe inadvertente in decizia politica. A trebuit sa joace pe sarma ca sa mentina aceasta tara in echilibru geostrategic si economic. I-a dezamagit pe multi chiar si pe mine dar intr-un an mai mult nu se poate spera si trebuie sa fim realisti. El a fost in acest an un dezinfectant si tampon pe rana si nimic mai mult. Avem acelasi sistem de valori dar ii cer pe aceasta cale sa faca un pic de curatenie ideologica trimitand acest progresism din jurul lui la groapa istoriei, daca va continua pe acest post dupa 11 decembrie", spunea Fițiu.De asemenea, în același text denunța "rețeaua lui Soros": "Cred si am dovezi ca reteaua Soros din intreaga lume (si nu numai) actioneaza in numele corectitudinii politice cu scopuri precise rezultate din filosofia scolii de la Frankfurt (ideologie comunist progresista contruita de Marx si Freud). Aceste scopuri vizeaza construirea unei noi societati, un fel de mix intre capitalism (libertinism in loc de liberalism) si comunism (minoritati in loc de proletari) translatand o ideologie comunista progresista din economie in zona culturala."Fițiu a fost șef de cabinet al lui Dacian Cioloș când acesta era ministru al Agriculturii, însă pentru foarte scurt timp. Potrivit Monitorul de Cluj , aceștia au fost colegi atât la facultate cât și ca profesori la Universitate.Componența Biroului Național al PLUS:Președinte – Dacian CioloșStrategie politică și relații internaționale – Dragoș TudoracheAntreprenoriat – Florin SabouRural – George CățeanJustiție – Andrei LupuIntegrare și inovare – Oana BogdanOrganizare și cultură organizațională – Elena CălinDezvoltare teritorială – Irina AlexeStrategie de comunicare și relații interne – Dan IonescuTrezorier – Dragoș NeacșuȘef campanie EP – Vlad Voiculescu