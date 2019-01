Lider PMP: Liviule, muică, mergi de te caută la un psihiatru

Președintele executiv al PMP, Marius Pașcan, l-a ironizat, duminică seara, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, îndemnându-l ”să se caute la un psihiatru”, după ce acesta a afirmat că PIB-ul a ajuns în 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei în plus față de 2016, adică o creștere de 25%, relatează Mediafax.



”Dacă nu v-ați prins, avem parte de o bunăstare istorică! Avem în sfârșit proiectul bugetului de stat pe deplin paralel, configurat în viziunea liderului PSD, Liviu Dragnea. Conform acestuia, România are parte de cea mai mare creștere din istorie. Pe pagina sa de Facebook, Dragnea ne aduce la cunoștință că <România a încheiat anul trecut cu venituri la buget de 295,1 miliarde de lei, cu 71,2 miliarde în plus față de anul 2016, reprezentând o creștere de 32%. PIB-ul României a ajuns în 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei în plus față de 2016, adică o creștere de 25%.> Măi, să fie?! Unde o fi fulminanta creștere, spectaculoasă, năucitoare, că ne perindăm imaginar ca printre stelele eminesciene, adică bugetul <era pe când nu s-a zărit, azi îl vedem, şi nu e…>. Nu am văzut nicio investiție serioasă, de anvergură națională, în România cotropită prin minciună de doi ani încoace de pesediștii lui Liviu Dragnea. Pesemne o duceți foarte bine, dragi români, și nu v-ați prins încă. Vistieria țării și buzunarele dumneavoastră sunt pline, bunăstarea și prosperitatea abundă istoric, economia țării zumzăie fericită, pesedismul ne umple de miere, dușmanii de fiere, iar Veorica reprezintă matca recunoștinței noastre guvernamentale. Grijania lor de „soroși”, multinaționale, bănci și dușmani nerecunoscători de prin UE, fire-ați ai dreacu´ cu Schengenul, MCV-ul, statul de drept și rezoluțiile voastre cu tot! Băi, se aude la Bruxelles, Teleormanul e „fruncea” Europei!”, a scris pe Facebook Emil Pașcan.

El a adăugat, ironic, că îl cuprinde panica gândindu-se că în România vor ”migra” cetățeni din Germania, Franța și Marea Britanie.

”Mă cuprinde panica, gândindu-mă că la așa creștere economică vor migra către România bieții „migranți”, împreună cu necăjiții din Germania, Franța, Marea Britanie etc., mai știi, poate ne pricopsim și cu americanii refugiați către un așa El Dorado irezistibil. Liviule, muică, mergi de te caută la un psihiatru”, a conchis liderul PMP.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a scris duminică pe Facebook că Produsul Intern Brut al României a ajuns în 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei în plus față de 2016, adică o creștere de 25%. Sunt cele mai mai creșteri, în doi ani consecutivi, din istoria României, a adăugat el.

„71,2 miliarde în plus față de anul 2016, reprezentând o creștere de 32%!! PIB-ul României a ajuns în 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei în plus față de 2016, adică o creștere de 25%!! Sunt cele mai mai creșteri, în doi ani consecutivi, din istoria României! #indraznestesacrezi”, a scris pe Facebook Liviu Dragnea.

El a atașat și două grafice comparative cu 2016, unul cu PIB și unul cu veniturile bugetare.

De asemenea, Liviu Dragnea a postat, vineri, o fotografie în care apare alături de liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, de Darius Vâlcov, miniștrii Niculae Bădălău, Eugen Teodorovici și de secretarul general al ALDE, Daniel Chițoiu. Mesajul său este ”cu cifrele pe masă, viitorul arată bine”.