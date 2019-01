Alina Gorghiu: Moțiunea de cenzură și referendumul, pârghii împotriva ordonanțelor din domeniul justiției

Alina Gorghiu a explicat ce poate face Opoziţia pentru a opri Ordonanţele de Urgenţă din domeniul justiţiei, anunţate în ultimele săptămâni de ministrul Tudorel Toader: „La momentul acesta, piedica cea mai importantă (pentru PSD) este preşedintele Iohannis, altfel ar avea toată puterea în stat. Evident că există întotdeauna pârghia atacării la Avocatul Poporului a acestor Ordonanţe, moţiunea de cenzură, dacă vrem să pice acest Cabinet, chiar şi pârghia referendumului, instrument pe care preşedintele îl are la dispoziţie”.Senatorul PNL şi-ar dori o coalizare a Opoziţiei: „Fie că dau aceste Ordonanţe, fie că nu le dau, în politică, tentativa de acest fel se sancţionează sever şi impune reacţie. Sunt convinsă că se va reacţiona de la nivel de Preşedinţie, dar se va reacţiona şi la nivel de partide politice de Opoziţie şi societate civilă. Eu resimt însă nevoia ca toată Opoziţia să fie pe aceeaşi lungime de undă atât între partide, cât şi în raport de preşedintele României (...). E categoric nevoie de un proces de coalizare, o formulă de colaborare în cadrul unei forme politice unice, atunci când vine vorba de foaia de parcurs în privinţa justiţiei”.Alina Gorghiu nu exclude o moţiune de cenzură: „Îmi asum şi propunerea să aşteptăm cu moţiunea de cenzură din prima zi când vine Parlamentul, când începe sesiunea fie extraordinară, fie ordinară, pentru că mă aştept la genul acesta de Ordonanţă în fiecare zi (...). Nu este o decizie luată politic în PNL, dar dacă această OUG sau acest cumul de Ordonanţe legat de tema pe care domnul Toader o tot menţionează, cu completurile de cinci judecători, legat de modificarea Codurilor (...), dacă aceste Ordonanţe care atacă statul de drept în esenţa sa vor fi date, nu văd altă soluţie decât creionarea unei moţiuni de cenzură (...). Toată această ofensivă, tot acest nor negru din care o să pice multă grindină asupra statului de drept din România poate fi oprit doar dacă PSD nu mai guvernează. Or PSD nu mai poate guverna decât în urma unei moţiuni de cenzură adoptate de către Parlamentul României”.