Olguța Vasilescu: Eu am solicitat mutarea la alt minister, cu riscul asumat de a rămâne în afara Guvernului. La Muncă îndeplinisem programul de guvernare

„Observ ca, deși liderul PSD Dolj Claudiu Manda a dat ieri un punct de vedere ziarului Capital, minciunile despre persoana mea continua... De aceea, revin cu precizări, pentru ultima oara:





1. Nu Liviu Dragnea a cerut mutarea mea la alt minister. EU am solicitat acest lucru, cu riscul asumat sa rămân in afara guvernului, pentru ca la Ministerul Muncii am reușit sa îndeplinesc programul de guvernare care avea termen de finalizare 2020.





2. Nu am vorbit vineri nici măcar telefonic cu Liviu Dragnea, iar dacă era ceva de reproșat nu el era persoana in cauza, pentru ca nu el a declanșat aceasta situație.





3. Nu o cunosc pe doamna de la ANAF și nu am propus-o pe vreo funcție.





4. Dacă persistați in aceasta telenovela de prost gust, data viitoare va vor raspunde avocații mei.





Olguța Vasilescu a rămas fără portofoliu în Guvern după ce, remaniată de la Ministerul Muncii, a fost refuzată ulterior de președintele Klaus Iohannis atât la Transporturi, cât şi la Dezvoltare.În postarea de pe Facebook, Vasilescu a ținut de asemenea să precizeze că nu o cunoaște pe noua șefă de la ANAF, Mihaela Triculescu, și nici nu a propus-o în vreo funcție. Mesajul postat sâmbătă de Lia Olguța Vasilescu, ca reacție la un articol din Capital Suficient de clar?”