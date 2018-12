Dan Barna, preşedintele USR: "UDMR este şi a fost o parte a problemei în care a ajuns România în 29 de ani de PSD"

"În momentul de faţă, România îşi provoacă singură o criză de care orice ţară civilizată cu un minim nivel de competenţă ar fi încercat şi încearcă să fugă. Ceea ce fac astăzi domnul Teodorovici, domnul Dragnea, domnul Tăriceanu fac să ucidă perspectivele exact celor mai săraci cetăţeni ai României, pentru că nu vor mai putea lua credite, salariile nu vor mai putea să crească, preţurile vor creşte într-o foarte mare măsură. Chiar azi am primit 5 apeluri de la oameni de afaceri importanţi din statul român, care îmi trimiteau cifre spunând că sumele pe care le aveau pentru investiţii au fost pur şi simplu dizolvate, vor fi dizolvate în situaţia în care această ordonanţă va fi adoptată. Îi cerem doamnei premier să nu facă acest lucru, să discute cu mediul de afaceri, pentru că această ordonanţă, am văzut ce s-a întâmplat pe bursă, aruncă România într-o criză majoră. De ce se întâmplă asta? Pentru că PSD şi ALDE au înţeles că nu mai au bani şi sunt disperaţi", a spus Dan Barna.Întrebat despre declaraţiile liderilor UMDR despre moţiunea de cenzură „Ajunge! Guvernul Dragnea-Dăncilă, ruşinea României” care va fi votată joi în Parlament, Dan Barna a spus că UDMR nu mai reprezintă de fapt comunitatea maghiară."Dacă este reală această afirmaţie şi această poziţie a lor, şi dacă se va reflecta mâine şi la vot acest lucru, nu va face decât să confirme că UDMR este şi a fost o parte a problemei în care a ajuns România în 29 de ani de PSD. Pentru că ei au fost într-un fel sau altul la guvernare şi rezultatele le vedem: printre cele mai sărace judeţe ale României sunt exact judeţele pe care UDMR nu le mai reprezintă. Pentru că şi noi la rândul nostru, la USR, primim constant mesaje de la cetățeni români de etnie maghiară care ne spun că UDMR a încetat demult să mai reprezinte cetățenii români de etnie maghiară şi este de fapt o variantă a PSD pentru cetățenii români pentru comunitatea respectivă", a mai spus Dan Barna.În plus, liderul USR a mai adăugat că legea pensiilor votată în Parlament va fi atacată la CCR de PNL şi USR pentru că vinde iluzii mincinoase.