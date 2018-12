Iohannis, despre moțiunea de cenzură a opoziției: Cred că au șanse bune de reușită / E o hotărâre fermă de a nu mai numi un premier de la PSD

Șansele de reușită ale moțiunii de cenzură a opoziției care va fi votată joi în Parlament sunt bune, crede președintele Klaus Iohannis.

„Eu le doresc mult succes și cred că au șanse bune de reușită", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni, întrebat despre moțiunea de cenzură a opoziției.

Săptămâna trecută, președintele Iohannis spunea că această moțiune este un test important și pentru opoziție, și pentru putere.



Moțiunea de cenzură intitulată „Ajunge! Guvernul Dragnea-Dăncilă, rușinea României” va fi dezbătută și votată joi în plenul Parlamentului.



Moțiunea de cezură pentru demiterea Guvernului condus de Viorica Dăncilă a fost depusă vineri în Parlament și este semnată de 163 de parlamentari din opoziție. Este vorba de 68 deputați și 25 senatori liberali, 27 de deputați și 12 senatori USR, 12 deputați PMP, șase parlamentari neafiliați și 13 parlamentari Pro România.



În moțiunea de cenzură intitulată „Ajunge! Guvernul Dragnea-Dăncilă, rușinea României”, opoziția critică legile justiției. De altfel, opoziția îi reproșează premierului Viorica Dăncilă că nu a respectat programul de guvernare asumat la începutul mandatului.

Matematica parlamentară

Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă, este nevoie de un total de 233 voturi. PNL, USR și PMP au în total 150 de parlamentari, astfel că ar mai avea nevoie de 83 voturi de la celelalte partide.Partidul lui Victor Ponta are 16 deputați și este posibil să mai primească 3 de la PSD, potrivit unor surse politice, UDMR - 30, minoritățile - 17. Mai sunt și alți 6 parlamentari neafiliați (fără deputații Pro România).Chiar dacă ar vota cu toții, adică 69 de deputați, tot ar mai fi nevoie de 14 voturi din zona PSD-ALDE.Fragmente din document:"Guvernul marionetă al penalului Liviu Dragnea trebuie să plece azi! Aceasta nu este o cerere a opoziției, ci o urgență națională!Grupul infracțional organizat, condus de Liviu Dragnea, care s-a instalat la conducerea României a slăbit statul, ca să și-l supună, într-un moment în care avem nevoie de fim puternici, azi mai mult ca oricând.Afirmăm cu putere și cu toată responsabilitate că este periculos pentru interesele naționale ca țara să rămână pe mâna acestui grup infracțional organizat, care distruge statul de drept și dinamitează stabilitatea politică și economică a României, într-un moment de instabilitate internațională.Cei care vor încerca să-l salveze, din nou, pe Liviu Dragnea, împotriva României, vor purta pe umeri o răspundere istorică. Pentru că alegerea pe care o veți face azi, doamnelor și domnilor din PSD, ALDE și UDMR, este între Liviu Dragnea și România.Cel mai mare protest din istoria acestei țări nu este în stradă. E unul tăcut și permanent. Sunt cei 4 milioane de români nevoiți să plece.La trei ani de la Colectiv, după mari promisiuni electorale, avem doar 11 paturi pentru arși și niciunul dintre acestea nu este conform standardelor europene moderne. Avem promisiuni electorale pentru alte șase centre de arși în țară, care au și cadrul legal și banii de la Banca Mondială pentru a fi construite. Azi avem două clădiri finalizate la Iași și la Timișoara, dar complet nefuncționale, din cauza achizițiilor întârziate. Celelalte patru există doar pe hârtie.În ceea ce priveşte justiţia, ştiţi bine că noi am susţinut şi vom susţine o justiţie independentă şi o luptă anticorupţie puternică. Hoţii cu hoţii, iar oamenii cinstiţi cu oamenii cinstiţi. Din păcate, cu PSD la guvernare nu vom avea niciodată MCV-ul ridicat, iar şansa noastră de a intra în Schengen va fi mereu compromisă."Sesiunea parlamentară se va încheia, cel mai probabil, pe 21 decembrie.Depunerea moțiunii are loc în contextul în care coaliția PSD-ALDE și-a pierdut majoritatea în Camera Deputaților, lipsindu-le 2 voturi pentru a nu depinde de alte partide. La Senat situația este ceva mai favorabilă, unde PSD are singur majoritatea necesară de 69 de senatori."Moţiunea de cenzură iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor se prezintă birourilor permanente şi se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor, în ziua în care aceasta a fost depusă. Moţiunea de cenzură se prezintă în şedinţa comună a celor două Camere în cel mult 5 zile de la data depunerii. Dezbaterea moţiunii de cenzură are loc după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere."