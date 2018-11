Dumitru Buzatu (PSD Vaslui), despre vânătoare cu șefii Tel Drum: Sunt pasionat de vânătoare, dacă mă cheamă cineva, mă duc

În alte fotografii apar, cu vânatul, Petre Pitiș, director general Tel Drum, Mircea Vișan, director tehnic Tel Drum, Dacian Pene, fost director mecanizare Tel Drum.





„Am fost la multe partide de vânătoare și nu am niciun motiv să nu mă duc. Sunt pasionat de treaba asta, am autorizație. Nu știu dacă erau directori Tel Drum acolo, eu nu întreb cine e acolo, dacă mă invită cineva, mă duc unde sunt invitat sau alteori invit eu la grupa mea de vânătoare. Nu știu despre ce este vorba”, a declarat Buzatu pentru Mediafax.Acesta a mai spus că, în afară de informațiile din presă, nu nu știe nimic despre Tel Drum și nici nu îi cunoaște pe șefi.„Nu am avut nicio legătură, aici unde sunt eu nu s-a prezentat niciodată Teldrum ca societatea la vreo lucrare, deci nu aveam de unde să știu. Nu știu, dacă aș ști cine sunt cei de acolo, poate aș putea să vă spun ceva, dar eu cunoșteam un coleg, doi. Dacă mă invita Nicolae Bădălău sau Oprișan, îi cunoșteam. La o partidă de vânătoare pot să fie 15-20-30-40 de oameni. Am fost de câteva ori la partide din acestea invitat, la unele a fost, la unele nu a fost (Liviu Dragnea - n.r.). Nu eram invitatul domnului Dragnea, poate m-a invitat Nicolae Bădălău sau un alt coleg. Asta a fost ocazia cu care eu am participat”, a mai spus Buzatu. Rise Project a publicat sâmbătă, pe pagina de Facebook, imagini de la partidele de vânătoare ale șefilor Tel Drum. Într-un video, realizat după o partidă de vânătoare, apare Liviu Dragnea alături de mai mulți lideri PSD.Liviu Dragnea, Marian Oprișan, Petru Frătean, Constantin Niță, Adrian Țuțuianu, Dan Nica, Nicușor Constantinecu, Dumitru Buzatu, Paul Stănescu, Ioan Mang, sunt câțiva dintre cei care apar în filmulețul publicat de Rise Project de la o partidă de vânătoare.