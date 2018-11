UPDATE Orban: Cioloș a trăit foarte bine în perioada PSD. Am avut o înțelegere cu el pe care a încălcat-o

Ludovic Orban a continuat atacurile, la un post TV, declârand că a fost mereu mirat de carierele politice ciudate, referindu-se la Dacian Cioloș, numit ministru al Agriculturii de Călin Popescu Tăriceanu, nominalizat comisar european pentru agricultură de Traian Băsescu, iar pentru al doilea mandat propus Victor Ponta.

"Pe mine m-au mirat întotdeauna carierele politice ciudate. Urmăresc cu mare atenție diferite cariere extrem de ciudate. Și aici am să vă spun despre Cioloș faptul că a apărut din neant. A fost pus de Tăriceanu ministrul al Agriculturii. Nici azi nu am reușit să înțeleg de ce. După ce a picat guvernul PNL, s-a dus consilier la Băsescu, care era principal adversar al PNL și care l-a propus comisar european. După ce și-a terminat mandatul de comisar european la alegerile din 2014, cine credeți că l-a propus pentru un al doilea mandat de comisar european? Președintele PSD, premierul din acea perioadă Victor Ponta", a declarat președintele PNL, Ludovic Orban, duminică seară, la postul B1 Tv.



"Eu am hârtia trimisă de Ponta lui Juncker în care domnul Ponta îl nominalizează comisar european pentru portofoliul agricultură sau dezvoltare regională pe domnul Cioloș, fiind și o a doua candidatură, a Corinei Crețu, pentru orice portofoliu. Pentru că Corina era de umplutură. Ghinionul lui Cioloș că nu a ajuns comisar european propus de Ponta a fost că în componența Comisiei nu erau destule doamne. Și există o anumită cutumă, ca minim o treime din membrii Comisie Europene să fie de sex feminin și atunci candidatura doamnei Crețu a venit să rezolve această problemă. De aia nu a ajuns Cioloș comisar propus de Ponta", a explicat liderul PNL.

"Și astăzi, fără să aibă un partid, Dacian Cioloș s-a dus la sponsorul său politic, domnul Macron, aflat în prăbușire dramatică, cu o cotă de încredere în jur la 20-21%, să participe la o construcție europeană. Dar Dacian Cioloș a fost comisar european din partea PPE. Sigur că propus de Ponta ar fi trebuit să se ducă la partidul socialist. Acum merge la un Macron care Macron nici nu e de fapt ALDE. Numai vrea să reformeze ALDE. Are câțiva, Guy Verhofstadt (liderul grupului Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa - n.r.), dar îl are și pe Matteo Renzi care e de stânga, fostul prieten al lui Ponta. E un soi de ciorbă lipsită complet de orice fel de substanță. Macron are probleme la el acasă și el face politică la nivel european", a completat Orban.

"Am spus atunci clar că Cioloș poate fi sprijinit ca premier cu două condiții. Unu, doar dacă își dă demisia din funcția de prim-ministru și doi, dacă se înscrie în PNL, pentru că partidul nu poate susține pe cineva care nu e membru PNL. Mi-aduc aminte. Îi plăcea mult domnului Cioloș PNL dacă a vrut să devină președinte PNL, fără alegeri și punând și condiție să vină în PNL dacă îl punem președinte", a continuat Orban.