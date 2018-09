Tăriceanu îi răspunde lui Dragnea: Nu am lăsat niciun moment să se înțeleagă că ministerul Justiției e postul ALDE / Suntem în coaliție, niciunul fără altul nu putem asigura majoritatea și să guvernăm

„În ceea ce-l privește pe dl Toader, nu am lăsat niciun moment să se înțeleagă că e postul ALDE. E ministru independent pe un post, confirm ce a spus Liviu Dragnea, e postul PSD. Chestiunea este simplă și clară. Eu nu am primit din partea colegilor o astfel de solicitare (de remaniere-n.r.) în ceea ce-l privește pe Toader. De altfel, nici nu am discutat ieri cu domnul Dragnea despre subiect remanierii (...) Suntem într-o coaliție, niciunul fără altul nu putem asigura majoritatea și să guvernăm”, a spus Tăriceanu.Liderul PSD, Liviu Dragnea, insistă că Toader ocupă în Guvern un loc al PSD, precizând că i-a spus asta și șefului ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, cel care l-a propus pe actualul ministru al Justiției.„Am vorbit și cu domnul Tăriceanu ieri. Ministrul Justiției, domnul Toader, este pe un loc al PSD, negocierea a fost foarte clară: sunt patru ministere asumate de ALDE - Energie, Mediu, Relația cu Parlamentul și Externe. Celelalte sunt asumate de PSD”, a declarat Liviu Dragnea, în contextul în care în după referendum este anunțată o remaniere.Întrebat dacă el este nemulțumit de ministrul Justiției, liderul PSD a răspuns că va da acest răspuns în Comitetul Executiv al partidului unde se va decide remanierea. „E foarte bine că ne exprimăm aprecierea față de un ministru sau altul, dar decizia e la Comitetul Executiv al PSD”, a spus Dragnea.