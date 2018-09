Țuțuianu, după ce a votat împotriva lui Dragnea la CEx: Regula democrației este că minoritatea se supune majorității / Nu am semnale că voi fi schimbat din funcție

Vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu a declarat, luni, că deși a votat împotriva susținerii lui Liviu Dragnea, la CexN de vinerea trecută, minoritatea trebuie să se supună majorității și că indiferent de ce parte sunt situați, toți membrii partidului își doresc continuarea guvernării, relatează Mediafax.

„Eu cred că în CexN am lămurit anumite lucruri, în ședința BP de astăzi am discutat lucrurile care sunt pe agenda zilei, cum ar fi referendumul și cred că avem timp în continuare să dezbatem și să ajungem la concluzii care să permită ceea ce am spus cu toții, indiferent de ce parte ne-am situat, că ne dorim continuarea guvernării, deținerea coaliției și punerea în aplicare a programului de guvernare. Regula democrației este că minoritatea se supune majorității. Și eu și colegii mei indiferent de ce parte a baricadei ne aflăm, avem propria noastră capacitate de analiză și nu cred că trebuie să ne spună nimeni ce avem de făcut”, a declarat vicepreședintele PSD, Adrian Țuțuianu, la finalul ședinței Biroului permanent.

Întrebat dacă va fi schimbat din funcția de conducere a filialei Dâmbovița, Adrian Țuțuianu a declarat că nu are semnal și că toți colegii îl susțin.

„Cred că este o intoxicare de presă. Conducerea filialei Dâmbovița am câștigat-o printr-un vot, într-o conferință județeană, sunt în timpul mandatului. Am avut totdeauna rezultate bune. Veți vedea că în continuare vor fi rezultate foarte bune, ca atare nu intru în jocul celor care aruncă pe piață astfel de afirmații. Nu am niciun semnal și vă asigur că toți colegii mei sunt alături de mine”, a adăugat Adrian Țuțuianu.

De asemenea, întrebat despre colaborarea cu Liviu Dragnea, dacă acesta îi va susține pe contestatari, Adrian Țuțuianu a răspuns: „Eu cred că măiestria unui om este să lucreze cu toți cei care îl susțin și cu toți cei care îl contestă”.

Vineri a avut loc Comitetul Executiv Național al PSD, în care s-a supus la vot continuitatea sprijinului oferit pentru președintele PSD, Liviu Dragnea. Doar opt social-democrați din CexN au votat împotriva susținerii lui Liviu Dragnea, în timp ce 56 au votat pentru susținere. Conducerea lărgită a PSD a dezbătut, vineri, "Declarația privind Starea Partidului Social Democrat", într-o ședință care a durat peste opt ore.

Documentul propune 19 măsuri, printre care demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al PSD și din funcția de președinte al Camerei Deputaților, precum și asigurarea interimatului conducerii partidului de către premierul Viorica Dăncilă până la organizarea unui Congres Extraordinar, în prima parte a anului 2019. Declarația este semnată de un „Comitet de inițiativă” format din Paul Stănescu, vicepreședinte al PSD, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării, Gabriela Firea, vicepreședinte al PSD și primar general al Capitalei și Adrian Țuțuianu, vicepreședinte al PSD și vicepreședinte al Senatului.





Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seară la Antena 3, că a fost atenționat de mai mulți colegi că acțiunile din ultima vreme din partid împotriva sa nu sunt o coincidență și vin în contextul ieșirilor publice ale președintelui Klaus Iohannis și ale liderilor Opoziției. Liderul social-democrat a adăugat că la nivelul organizațiilor locale au existat reacții violente față de acțiunile disidenților