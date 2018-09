Firea: Nu am vorbit cu Iohannis despre înlăturarea lui Dragnea / Nu sunt în spate nici președintele, nici serviciile secrete 

Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat luni, înaintea ședinței Biroului Permanent al PSD, că nu crede că se va ajunge la excluderea sa din partid. Ea a mai spus că în spatele demersului ei și al colegilor săi privind demisia lui Dragnea nu s-a aflat nici președintele Klaus Iohannis, nici serviciile.

”Dacă pentru delict de opinie poți fi exclus, noi ne ducem crucea, dar nu cred că se pune problema. Nu am făcut altceva decât am afirmat că în paralel cu această luptă extrem de corectă împotriva abuzurilor din justiție trebuie să ne ducem la îndeplinire angajamentele”, a spus Firea.

Întrebată în legătură cu speculațiile potrivit cărora ar fi existat o înțelegere cu președintele Iohannis privind înlăturarea lui Liviu Dragnea din fruntea PSD, Firea a exclus o astfel de variantă, precizând că nu a avut niciun fel de dialog cu președintele, apropiați sau consilieri ai acestuia.

”Nu am vorbit cu dl Iohannis nici cu campanie din alegerile prezidențiale, nici acum. Chiar dacă am fi avut ocazia să dialogăm, cu siguranță mesajul meu nu va fi să ne unim forțele în mod distructiv. (...) Dacă încă mai crede cineva că l-am avut în spate pe Iohannis sau serviciile secrete, SPP... nu aș vrea să ajung la concluzia că am vorbit degeaba. Știu că e mai greu să crezi că cineva vorbește în numele unor principii”, a mai comentat ea.





Întrebată cum își explică faptul că inițiatorii scrisorii prin care se cerea demisia lui Dragnea din funcțiile deținute au rămas fără susținerea anunțată înaintea Comitetului Executiv de vineri, Firea a afirmat că au fost 25 de semnături pe declarație, 17 la întâlnirea dinaintea CEx, iar în ședință au rămas 11. Ea a mai spus că trebuie întrebați cei care s-au răzgândit de ce au făcut-o și a adăugat că nu are probe conform cărora Dragnea le-ar fi ”cumpărat” voturile cu funcții și alte promisiuni.

”Am fost suprinsă, dar asta este viața politică. Nu este atât de simplu și ușor, am știut la ce mă înham când am intrat în politică”, a mai comentat primarul general al Capitalei.