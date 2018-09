După victoria din CEx, Liviu Dragnea anunță remanierea: „După referendum vom hotărî cine va rămâne în Guvern și cine nu”/ „Miniștrii care fug de presă nu pot fi în Guvern”

„În ceea ce privește remanierea, i-am consultat pe colegii mei când cred că e bine să fie făcută și aproape în unanimitate au zis că după referendum. Oricum doamna premier începuse o evaluare și după referendum vom avea o ședință a Comitetului Național care va hotărî cine va rămâne în Guvern și cine nu. (...) O să cer imperativ la acel CEx ca una dintre calitățile obligatorii pentru membrii Guvernului să fie buna comunicare. Dacă nu are calitate de bun comunicator, nu trebuie să rămână în Guvern", a declarat Liviu Dragnea.Liderul PSD a precizat că nu mai poate fi purtătorul de cuvânt al ministerelor.„Miniștrii care se ascund în Guvern, fug de presă, nu pot fi . Eu nu mai vreau să fiu purtător de cuvânt al ministerelor, fiecare trebuie să comunice deciziile pe care le-au luat", a spus Dragnea.- Au vorbit foarte mulți colegi despre celebra scrisoare. S-au spus păreri, puncte de vedere.- Am urmărit puțin din declarații. Nu sunt de acord cu ideea că e prima ședință în care se discută serios în PSD.- A fost un vot, unii au spus să nu avem, dar nu am fost de acord. S-a mințit mult.- În aceste zile majoritatea colegilor au avut întâlniri cu organizațiile.- Colegii din județe mi-a spus ca nu cumva să renunț la funcția de președinte.- Unul dintre motivele principale era că am deschis multe fronturi: cu Iohannis, un iubitor de PSD, SRI, SPP. Am spus că nu pot accepta ca PSD să redevină o unealtă a acestui sistem odios.- Nu noi am deschis fronturile, erau deschise. Tot unul din colegi spunea în urmă cu câteva luni că protocoalele sunt legale, apoi că nu sunt legale, apoi să nu mai vorbim despre ele că plictisim populația.- Al doilea motiv, faptul că sunt vulnerabil. I-am întrebat, dacă eu de mâine nu mai exist, de a doua zi acest sistem o să ia în brațe PSD, o să sprijine finalizarea legilor Justiției? Nu.- M-am întrebat și eu de ce colegii au susținut că trebuie să continui. Nimeni nu poate avea inconștiența mea să se lase ciuruit în asemenea hal.- Am discutat despre amnistie și grațiere. Am spus că nu mă interesează ordonanța. Vor să o dea, bine, nu, e treaba lor. Unii colegi au ținut presiune luni de zile, premierul Dăncilă a rezistat.- Daniel Florea a solicitat supunerii la vot a excluderii Gabrielei Firea.- Nu am vrut ca astăzi să împingem lucrurile în extrem.- În ceea ce privește remanierea, i-am consultat pe colegii mei când e bine să fie făcută. În unanimitate au spus că după referendum. După referendum vom avea un CEx.- Ce e foarte important și o să cer imperativ: una din calitățile obligatorii este buna comunicare.- Miniștrii care se ascund, cărora le e frică de presă, nu au ce căuta în Guvern. Eu nu mai vreau să fiu purtătorul de cuvânt.- Nu putem să o ținem la nesfârșit cu discuții interne în partid. Nu e un avertismnet.- A continuat șirul de poze pe care le prezintă un turnător. Ponta a numit-o, noi am dat-o jos.Această acțiune a Parchetului General are ca scop timorarea- Dna Dăncilă a spus că nu se poate discuta acum despre amnistie pentru că Guvernul are alte priorități.- Eu cu dna Dăncilă ne cunoaștem și am lucrat mulți ani. Nu-mi permit să presez o doamnă.