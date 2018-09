Contestatarii din PSD, după CEx: „Nimeni nu pleacă din partid”, „A fost o dezbatere consistentă, scrisoarea noastră și-a atins scopul” / Firea: S-a cerut excluderea mea din partid, dar Dragnea și Dăncilă s-au opus votului

Gabriela Firea, împreună cu ceilalți lideri PSD semnatari ai scrisorii anti-Dragnea, au susținut vineri seară, la finalul ședinței Comitetului Executiv al partidului, că marele merit al acestui CEx a fost că s-a „dezbătut cu multă sinceritate”, „cu mult curaj”, „prima discuție serioasă”, „nu a mai existat timorarea de până acum”. Firea a precizat însă că, deși 25 dintre colegi au semnat scrisoarea contestatarilor, la final votul pentru susținerea președintelui PSD Liviu Dragnea a fost de 39, față de 10 voturi pentru ca acesta să „facă un pas lateral” și o abținere.





„A fost o ședință a Comitetului Executiv Național foarte lungă, cred ca una dintre cele mai dense ședințe CEx, s-au spus foarte multe lucruri, au luat cuvântul aproape 30 de persoane, au fost opinii pro și contra demersului nostru de a da publicităţii o declaraţie comună privind starea PSD. Primul câștig al acestui CEx: cred că a fost prima ședință în care s-au dezbătut cu foarte multă sinceritate problemele care ne frământă. Nu a mai avut nimeni acea timorare care exista până acum”, a declarat presei Gabriela Firea, vicepreședinte PSD, la finalul ședinței conducerii partidului.





Ea a explicat că, la finalul dezbaterilor de peste opt ore, Liviu Dragnea a decis să supună votului membrilor CEx „doar un punct din declarația noastră comună, nu toate cele 20 care priveau diferite domenii de activitate, doar referirea la domnia sa, dacă să continue sau nu ca preşedinte”.



Potrivit Gabrielei Firea, au fost 10 voturi pentru ca Dragnea „să facă un pas lateral din managementul politic al PSD”, 39 de voturi să continue şi o abţinere. „Precizez că declarația comună a fost semnată - practic, asumată şi prin iscălitură - de către 25 de colegi de-ai noştri”, a arătat ea.



Firea a mai menționat că în cadrul ședinței s-a cerut excluderea sa din partid, de către primarul Sectorului 5, Daniel Florea, dar că acest lucru „nu a fost supus dezbaterii şi aprobării, la intervenţia domnului preşedinte Dragnea şi a doamnei prim-ministru Dăncilă, care nu au considerat necesar, oportun şi potrivit să fie supus un astfel de punct privind excluderea mea la dezbatere şi vot”.







„Sunt membru PSD, sunt vicepreşedinte al partidului, am considerat că am epuizat etapele statutare atunci când am ieşit public cu afirmaţiile pe care le-am făcut. Am avut colegi care au gândit de aceeaşi manieră în foarte multe privinţe. Nu a fost foarte ușor să venim cu acele declarații, nu a fost simplu, dar am considerat că suntem oameni politici responsabili. Am subliniat și în CEx ceea ce am spus și în declarația comună, că susținem coaliția și guvernarea PSD-ALDE, nu suntem noi cei care vom dărâma guvernul (...) Nu voi renunța la a mă lupta pentru proiectele Capitalei”, a conchis Firea.











La rândul său, Paul Stănescu a apreciat că dezbaterea din CEx a fost „prima discuţie serioasă” și a asigurat că niciunul dintre contestatari nu şi-a schimbat poziţia. Totodată, el a spus că nimeni nu va pleca din partid, chiar dacă se va încerca excluderea.



"Nimeni nu pleacă din partid, toţi rămânem în PSD, indiferent dacă se încearcă o excludere sau altceva. Sigur, vom vota în Parlament tot ce avem în programul de guvernare, aşa că cred că, aşa cum spunea doamna primar general, este prima discuţie serioasă pe care o avem şi cu mult curaj. Noi ce susţinem în acel document susţinem până la capăt, adică nu ne-am schimbat niciunul poziţia", a afirmat vicepremierul Paul Stănescu.











Și vicepreşedintele PSD Adrian Ţuţuianu, un alt inițiator al declarației anti-Dragnea, a apreciat ședința de vineri drept „prima dezbatere consistentă” din Comitetul Executiv al partidului, considerând că, astfel, scrisoarea şi-a atins scopul.



„Cred că este începutul unei normalităţi şi cred că, din acest punct de vedere, scrisoarea pe care am făcut-o şi-a atins scopul. Nu contează numărul de voturi, ci contează că ne-am putut exprima, că am adus argumente pro şi contra şi mai contează că acest CEx devine un organ lucrativ care va avea capacitatea să ia în viitor cele mai bune decizii pentru partid", a spus Ţuţuianu.











Cel de-al patrulea lider social-democrat din grupul contestatarilor, secretarul general Marian Neacşu, a spus la rândul său că, în pofida rezultatului votului din CEx, demersul lor a fost „tratat cu seriozitate”.



"Cel mai important mesaj care s-a transmis astăzi, şi a venit din partea tuturor organizaţiilor (...) a fost în primul şi în primul rând la păstrarea unităţii partidului. Deci, acest lucru este incontestabil. Cred că trebuie să recunoaştem, cu toţii am ieşit mai întăriţi din acest demers. Faptul că s-a bucurat de atenţia şi de discuţia colegilor noştri aproape opt ore, asta înseamnă şi că a fost un demers serios şi că a fost tratat cu seriozitate. Ne-a interesat în mod deosebit să arătăm că în partid sunt nişte probleme și s-au discutat foarte serios astăzi aceste probleme", a afirmat Marian Neacşu.



Pe de altă parte, el a susținut că, „inclusiv din punct de vedere statutar, era foarte clar că la acest CEx nu se putea obţine plecarea lui Dragnea".



"Era foarte clar şi pentru noi şi pentru domnia sa, dar asta era numai una dintre componentele pe care eu le-am remarcat în şedinţă şi, mă rog, aceasta a fost apreciată corespunzător. Poate că, dintr-o anume perspectivă, ne-am grăbit cu faptul că am inserat în textul declaraţiei respective această solicitare. În mod normal, ar fi trebuit să rămânem doar la cele 20 de obiective foarte importante la care ţinem în mod deosebit şi această concluzie să se fi desprins în urma discuţiilor", a spus Neacşu.









UPDATE: Ulterior, și primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a declarat că în CEx-ul PSD de vineri a fost pentru prima dată când „s-a discutat deschis”, când ”a fost o dezbatere reală”.



„O dezbatere de opinii şi de păreri nu e neapărat un conflict. Este o diferenţă de păreri, de opinii. Am fost într-un cadru colegial, am discutat şi, repet ce am mai spus, este pentru prima dată când s-a discutat deschis, când a fost o dezbatere reală. Sper că lucrurile astea vor schimba şi că în viitor lucrurile se vor întâmpla aşa, adică să avem dezbateri reale, aş prefera în interior”, a declarat Robert Negoiţă după şedinţa CEx, potrivit Agerpres.



Fiind întrebat dacă în cadrul CExN i s-a cerut explicit lui Liviu Dragnea demisia din funcţii, Negoiţă a răspuns: „În cadrul CEx-ului nu neapărat, ca urmare a acelei scrisori, a ţinut să se supună la vot şi s-a supus la vot”.



Întrebat dacă, în opinia sa, Liviu Dragnea mai este „un tiran”, aşa cum afirmase anterior, primarul Sectorului 3 a spus: „Da, eu cred că au fost şi excese pe care, evident, că nu trebuie să le băgăm în seamă”.