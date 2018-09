Alina Gorghiu se înscrie în cursa din PNL pentru europarlamentare

"Din Timiș avem deocamdată anunțată candidatura doamnei senator Alina Gorghiu pentru alegerile europarlamentare. Am avut o discuție telefonică cu colega Alina Gorghiu alaltăieri (n.r. miercuri), mi-a spus că dorește să-și anunțe candidatura și i-am spus că evident că are susținerea mea. În ședința pe care am avut-o ieri (n.r. joi), am pus pe ordinea de zi și acest subiect și în unanimitate Biroul Politic Județean consideră potrivită candidatura doamnei Alina Gorghiu și apreciind prestația pe care a avut-o ca senator de Timiș până acum, și-a dat votul pentru susținerea acestei candidaturi pe o poziție cât mai bună pe listă. Evident, i-am transmis că are dezlegare să facă uz în actul de comunicare și unde consideră de cuviință, pentru că are susținerea și a mea personală și susținerea Biroului Politic Județean cu unanimitate de voturi. A fost prezentă foarte mult în județ, a fost prezentă dacă nu în tot județul, dacă nu într-o foarte mare parte a sa și a organizat o mulțime de conferințe de presă în care și-a prezentat activitatea parlamentară. Prin urmare, prestația dânsei are aprecierea noastră și avem încredere că și din postura de europarlamentar își va face datoria", a afirmat primarul municipiului Timișoara.Gorghiu a afirmat pentru Mediafax că nu și-a depus încă documentația pentru o candidatură la alegerile europarlamentare, însă este foarte probabil să facă un astfel demers."Încă nu mi-am depus oficial candidatura. Până pe 1 octombrie o să mă mai consult și cu colegii din conducerea centrală. Este măgulitoare susținerea filialei din care fac parte și susținerea personală a primarului Robu. Pentru mine înseamnă mult acest suport, pentru că în opinia mea este cea mai bună filială din România a PNL. Este foarte probabilă depunerea acestei candidaturi pentru Parlamentul European din partea mea, dar când o voi face oficial o să anunț într-o conferință de presă", a declarat senatorul PNL.În prezent, Alina Gorghiu este senator PNL de Timiș. În decembrie 2016, și-a dat demisia din funcția de președinte al PNL, după rezultatul partidului său la alegerile parlamentare.