A început ședința informală a foștilor PDL-iști convocată de Blaga. Participă și Emil Boc

Blaga a declarat marți, pentru HotNews.ro, că ședința pe care a convocat-o cu foști democrat-liberali nu are legătură cu susținerea pentru Ludovic Orban, nici nu este "împotriva cuiva", ci este doar o întâlnire informală "între prieteni și colegi" înaintea anului electoral.Liderul deputaților PNL Raluca Turcan nu este prezentă la întâlnire.Președintele PNL Ludovic Orban se află și el la sediu în timp ce se desfășoară această sedință.O parte dintre cei care participă se așteaptă la un mesaj de unitate în partid, după această întâlnire."Este pur și simplu o întâlnire între prieteni și colegi, ca să ne gandim cum ne putem mobiliza mai bine ne asteaptă un an electoral extrem de important, mai ales alegerile prezidențiale, ne mobiilizăm să găsim cele mai bune soluții astfel încât să nu cedăm presedinția PSD-ului. Asta este tot" a spus Blaga pentru HotNews.ro, întrebat de ce a convocat această ședință.Întrebat despre faptul că s-ar putea face o legătură între ședința convocată și această perioadă de tensiuni interne, provocate de câțiva nemulțumiți, Blaga a răspun: "Nu am o astfel de intenție, nu este o ședință pentru cineva, nici împotriva cuiva, nici că susținem nici că nu susținem, nu este asta o temă de discuție.Blaga nu a dorit să spună cum evaluează activitatea de până acum a lui Orban la șefia PNL: "Fac politică de 30 de ani, ce am de spus spun colegilor, nu presei. Nu am făcut-o niciodată".În ceea ce privește o posibilă paritate fostul PNL cu fostul PDL pentru lista de candidați la europarlamentare (5 cu 5 sau 4 cu 4), Blaga a răspuns: "Nu am discutat asta, nu am participat la astfel de discuții. Mai este mult până departe, vor avea loc anul viitor alegerile parlamentare".Blaga este vehiculat ca posibil candidat la alegerile europarlamentare de anul viitor, dacă va fi achitat definitiv. Liderul fostului PDL a fost achitat în octombrie 2017 în primă instanță în dosarul finanțării ilegale a campaniei electorale. După ce a fost pus sub urmărire penală, Blaga a demisionat din fruntea PNL și a făcut un pas înapoi în politică.Ședința informală care va avea loc miercuri, de la ora 16.00, vine în contextul în care pe 4 august va avea loc Consiliul Național al PNL în care se vor decide criteriile pentru stabilirea candidaților la alegerile europarlamentare și, potrivit unor surse politice, se va decide și modificarea procedurii pentru ca șefii de filiale să fie mai ușor demiși.Acest CN a fost convocat și pe fondul unor tensiuni interne, provocate de o tabără mică de nemulțumiți, care îl contestă pe Ludovic Orban.Orban a declarat luni că sediul partidului este deschis pentru orice întrunire a liberalilor și că nu există "nicio problemă" cu susținerea sa la șefia PNL."Sediul PNL este deschis pentru întrunirea membrilor partidului, indiferent de cine sunt membrii partidului, întâlniri la care să se dezbată problemele partidului, să dezbată problemele, să ia decizii. În fiecare zi la sediul PNL au loc întâlniri, indiferent de ce tipuri de întâlniri sunt ele, iar oricine mi-a solicitat ca sediul patidului să fie o gazdă pentru întâlniri ale membrilor PNL, eu mi-am dat acordul", a declarat Orban, întrebat despre ședința de miercuri."Nu există nicio problemă. Probabil că astea sunt alte speculații de presă. La ora actuală PNL este coerent, extrem de ferm în acțiunea politică de opoziție față de majoritatea guvernamentală și extrem bine ancorată astăzi în procesul de construcție a unei alternative credibile la modul în care este gubernată România. Speculațiile care au apărut de o lună jumătate privitoare la eventuale frământări și dispute care există în partid sunt invenții care nu au niciun fel de legătură cu realitatea", a mai spus Orban, întrebat dacă este o problemă cu susținerea sa la șefia PNL.