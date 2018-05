VIDEO Tudorel Toader sugerează că raportul GRECO nu a fost făcut de experții organismului și pune sub semnul întrebării competența acestora

Legislația trebuie să țină pasul cu fenomenul infracțional, dar și cu standardele de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale

Vă rog să verificați competențele de sesizare a Comisiei de la Veneția. Înalta Curte de Casație s-a adresat ea Comisiei, și Comisia i-a spus mulțumesc, nu sunteți subiect de sesizare

Ministrul Justiției nu are dreptul legal să sesizeze Comisia de la Veneția



Aș începe cu un îndemn, să ne păstrăm demnitatea de legiferare în acord cu specificul național, cu interesul național, respectând standardele constituționale și europene. Exprim speranța că raportul e opera exclusivă a experților GRECO

Am exprima speranța aceasta pornind de la o realitate pe care am constatat-o: eu personal am stat de vorbă cu experții GRECO, nu mi-au creat convingerea că profesional se ridică la nivelul respectivului raport

E un raport ad-hoc, în situații excepționale

Aceste preocupări din raport se suprapun peste ceea ce Curtea Constituțională a stabilit - înființarea secției speciale e în acord cu constituția. Raportul e unul facultativ, stabilește standarde europene, dar expertul GRECO nu poate să treacă peste voința legiuitorului național

Vă rog să vă uitați în deciziile CCR despre legile Justiției, fiecare decizie face referire la standardele stabilite de Comisia de la Veneția. CCR s-a raportat la standardele Curții.



"Îmi exprim speranţa faptului că raportul GRECO este opera exclusivă a experţilor GRECO, un raport realizat pe baza unei corecte documentări, fără eventuale contribuţii venite din spaţiul naţional. Am exprimat speranţa aceasta pornind de la o realitate şi n-am să spun decât un lucru - că eu personal am stat de vorbă la Ministerul Justiţiei cu experţii GRECO, nu mi-au creat convingerea că profesional se ridică la nivelul conţinutului raportului", a spus Tudorel Toader, citat de Agerpres.În ceea ce privește situația Varșoviei, Tudorel Toader a susținut că „nu se pune problema activării Articolului 7 si comparării cu Polonia„. Ministrul a argumentat că „în Polonia cauza vine din situația Curții Constituționale și nerespectarea deciziilor Curții ceea ce în România nu se pune”.Grupul Statelor împotriva Corupţiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO) a făcut public în luna aprilie Raportul referitor la România în care îşi exprimă îngrijorarea profundă faţă de anumite aspecte ale legilor adoptate de Parlament privind statutul judecătorilor şi procurorilor, organizarea judiciară şi Consiliul Superior al Magistraturii precum şi privind amendamentele propuse pentru legislaţia penală.GRECO precizează într-un comunicat că a redactat raportul în urma deciziei luate la reuniunea din decembrie 2017 de a face o evaluare urgentă a reformelor judiciare din România, având în vedere că acestea pot duce la încălcarea serioasă a standardelor anti-corupţie.Raportul notează, de asemenea, că amendamentele la cele trei legi privind sistemul judiciar adoptate de Parlament în decembrie 2017 nu conţin cele mai controversate propuneri, care au fost prezentate iniţial în vară. Totuşi, GRECO este îngrijorată de impactul potenţial al legilor, inclusiv pentru structura de personal a instanţelor şi a parchetelor.-----------------Tudorel Toader: Vă rog să-mi permiteți să închei cu fraza cu care am început. Am asistat la o dezbatere eminamente politică, pe o temă juridicăRobert Cazanciuc (PSD): Lucrurile nu pot fi îndreptate de procurori super-eroi, ci de judecători, oameni ai cetățiiGrupurile senatorilor au din nou cuvântul. Senatoarea PNL Raluca Presadă acuză aprobări pe bandă rulantă din partea majorității PSD-ALDE la modificarea legilor justiției. „Din profesionist, v-ați transformat în om politic”, a spus aceasta.Tudorel Toader: Raportul GRECO din păcate a fost transformat într-o temă politică mult mediatizată și cu foarte multe inexactități.Toader explică procedurile GRECO. „Această somație să publicăm imediat în ziua raportului categoric cu rea credință a fost făcută”. Săptămâna trecută, în comisia speciala de modificare a Codului Penal, un reprezentat al opoziției mă întreba rituos, vorbea pentru presaă: Când vreți dl ministru să traduceți raportul în limba româna? El fusese tradusCe spune ministrul despre raport:Alina Gorghiu cere senatorilor să răspundă dacă așteaptă recomandările Comisiei de la Veneția în ceea ce privește legile justiției.