​LIVETEXT/VIDEO Legile justitiei. Comisia Iordache voteaza modificarile cerute de Curtea Constitutionala/ Iordache ii respinge amendamentele lui Serban Nicolae: "Domnul Seban Nicolae lucreaza noaptea si ne da teme"

Sesizarile la CCR au fost facute de PNL si de Inalta Curte de Casatie si Justitie.(5) Verificarea veridicității datelor din declarațiile prevăzute la alin. (2) se face individual pentru fiecare declarație de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării anual, din oficiu, sau ori de câte ori este sesizat de Ministerul Justiţiei, Secția pentru judecători sau Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul sau procurorul vizat.(5^1) Rezultatul verificărilor se comunică din oficiu Consiliului Superior al Magistraturii, precum și judecătorului sau procurorului vizatAlineatul (1) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Funcţiile de judecător, procuror, magistrat-asistent şi asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia:a) funcțiilor didactice din învăţământul superior, așa cum acestea sunt definite de legislația în vigoare;b) funcțiilor din structurile autorităţii judecătoreşti, Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecției Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii și Şcolii Naţionale de Grefieri;c) funcțiilor din cadrul Ministerului Justiţiei sau unităţilor subordonate acestuiaPauza de 5 minute inainte de a se discuta ultimul art. privind procedura de la actiunea in regres implicand Inspectia Judiciara. Se va lucra pe legea 303 urmand sa se revina pe acest articol:(1) La sesizarea Ministerului Finantelor Publice, in cazurile si termenele prevazute de art. 96 din Legea 303/2004, Inspectia Judiciara efectueaza verificari in vederea evaluarii daca eroarea judiciara cauzata de judecator sau procuror a fost ca urmare a exercitarii functiei cu rea credinta sau grava neglijenta.(2) Verificarea prevazuta la alin. (1) se finalizeaza in termen de 30 de zile de la sesizare. Inspectorul-sef poate dispune prelungirea termenului cu cel mult 30 de zile, daca exista motive intemeiate care justifica aceasta masura. Durata maxima a verificarilor nu poate depasi 120 de zile.(3) Verificarea este efectuata de o comisie formata, in functie de calitatea persoanei verificate, din 3 judecatori, inspectori judiciari sau 3 procurori, inspectori judiciari. In situatia in care, in aceeasi cauza sunt verificati judecatori si procurori, se vor forma doua comisii care vor verifica distinct faptele in functie de calitatea persoanelor verificate.(4) In cadrul verificarilor, ascultarea judecatorului si procurorului vizat este obligatorie. Refuzul judecatorului sau procurorului verificat de a face declaratii sau de a se prezenta la audieri se constata prin proces-verbal si nu impiedica incheierea verificarilor. Judecatorul sau procurorul vizat are dreptul sa cunoasca toate actele verificarii si sa solicite probe in aparare. Inspectorii pot audia orice alte persoane implicate in cauza in care se fac verificari.(5) Verificarile se finalizeaza printr-un raport prin care, in baza intregului material probator administrat, Inspectia Judiciara apreciaza daca eroarea judiciara a fost savarsita de judecator sau procuror cu rea-credinta sau grava neglijenta.(6) Verificarea prevazuta la alin. (1) se efectueaza si in situatia in care persoanele verificate nu mai ocupa functia de judecator sau procuror.(7) Raportul se comunica Ministerului Finantelor Publice si judecatorului sau procurorului vizat.(8) Raportul prevazut la alin. (5) este supus confirmarii inspectorului-sef. Inspectorul-sef poate dispune motivat, o singura data, completarea verificarilor. Completarea se efectueaza de comisie in termen de cel mult 30 de zile de la data cand a fost dispusa de catre inspectorul-sef.Serban Nicolae isi sustine din nou amendamentele, Iordache: "Nu neaga nimeni ca aceste amendamente nu sunt binevenite, insa exced deciziile Curtii." Incepe o discutie privind posibilitatea modificarii unor legi si pe chestiuni care nu au fost declarate neconstitutionale.Iordache se cearta cu Nicolae, dupa ce acesta insista asupra propunerilor sale: "Arata-mi si mie unde zice ca art. 29 este neconstitutional!"Mai devreme, cand s-a discutat legea 304, au existat alte intepaturi intre cei doi. Iordache i-a zis lui Nicolae: "Deci amendamnetele domnului Serbna Nicolae au fost depus aseară la ora 23.00. Ca să fim corecţi unii cu alţii. Deci mi se pare normal, dacă domnul Şerban lucrează noaptea şi vine şi ne dă teme, să spunem şi când ne dă teme! Au fost depuse aseară la ora 23.00".***S-a dat vot pe. S-a introdus urmatorul articol privind Sectia speciala pentru investigarea magistratilor: