Traian Basescu: Nu-l vad pe Dragnea rezistand pe pozitia actuala pana la urmatoarele alegeri parlamentare

"Eu nu cred ca in atmosfera pe care a creat-o se poate rezista pana la alegerile din noiembrie 2019. Mai este un an si jumatate si guvernarea devine tot mai grea. (...) Nu intamplator a venit cu premierul sa fie presedinte executiv, pentru ca acum i-a dat incarcatura politica majora in partid doamnei Dancila, este numarul doi in partid, deci aplica politicile partidului. (...) I-a creat conditiile politice sa fie responsabilul numarul unu", a declarat Traian Basescu, la B1.Basescu considera ca voturile pentru Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu arata ca "exista un curent" care a votat "impotriva" recomandarii presedintelui Liviu Dragnea si acesta este "filonul care la un moment dat va exploda". Traian Basescu a calificat drept "mincinos" discursul liderului PSD, Liviu Dragnea, de la congresul partidului."Eu nu-l vad totusi pe Dragnea rezistand pe pozitia actuala pana la urmatoarele alegeri parlamentare. (...) Eu in locul lui as fi foarte alertat de cei 833 care au votat impotriva doamnei Dancila. (...) Eu nu-l vad bine pe Dragnea. Eu in locul lui as fi in alerta maxima cu 833 de voturi impotriva", a incheiat Traian Basescu.