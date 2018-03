Ludovic Orban: Vom veni cu un program de guvernare / PNL trebuie sa vina cu un guvern suplu, de 14-15 ministere

"Ni se cere de foarte multi analisti, comentatori si foarte multi cetateni sa venim cu un program de guvernare si vom veni cu un program de guvernare, dar nu un program de guvernare scris pe picior, nu asa un program de guvernare cum a fost programul pe care l-a prezentat actualul partid de guvernare, o colectie de minciuni scoase din cartile cu baronul Munchausen. Trebuie sa venim cu raspunsuri serioase, profunde, care sa se bazeze pe analize, pe studii de impact, pe analiza comparativa a politicilor publice in diverse domenii in toate tarile europene, care sa aiba la baza cu adevarat rezolvarea marilor probleme care exista in societatea romaneasca, a tarelor profunde de sistem, a disfunctionalitatilor majore, a minciunilor care se perpetueaza in discursul public si al oamenilor politici numai din dorinta de a ascunde existenta acestor probleme", a spus Orban.PNL trebuie sa vina cu un guvern suplu, european, de 14, maximum 15 ministere, a mai declarat duminica liderul liberalilor, Ludovic Orban."Nu putem guverna ca liberali cu 28 de ministere, cu 100 si aproape 60 de agentii, oficii, autoritati, cu vreo 40 si ceva de servicii deconcentrate in teritoriu, cu peste un milion de angajati in sectorul public. Nu se poate! Noi, ca partid, trebuie sa venim cu un guvern suplu, european, de 14, maximum 15 ministere, cu o restructurare profunda a tot ce inseamna toate celelalte autoritati ale administratiei publice centrale care plimba hartii, care se calca pe bataturi si care nu fac altceva decat sa reprezinte o frana in calea initiativei individuale. Nu putem sa mai mentinem acest sistem administrativ. Sigur, prima oara, trebuie sa incepem sa-i dam afara pe toti cei care au fost angajati de PSD fara concurs, aduse nepoate, beizadele, pe relatii personale", a afirmat Ludovic Orban in discursul sustinut in cadrul lucrarilor CN al PNL.Consiliul National al PNL a validat, duminica, propunerea pentru functia de prim-ministru din partea liberalilor a liderului acestora, Ludovic Orban.