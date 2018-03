Proiectul USR "Legea zgomotului", adoptat de Senat: cei ce produc zgomote puternice in locuinta primesc amenzi contraventionale daca in locuinta unei persoane care depune plangere nivelul depaseste 35 de decibeli

Potrivit acestui proiect, se vor da amenzi de pana la 1.500 de lei si prevede majorarea cu jumatate a limitelor amenzilor in cazul repetarii contraventiilor.Punctul de vedere al Guvernului a fost negativ, pe motiv ca "modalitatea de calcul al nivelului de presiune acustica este nepotrivita, in contextul in care la aparitia organelor de ordine publica solicitate prin apelul 112 astfel de activitati inceteaza".Propunerea legislativa, care a fost adoptata de Senat cu 80 de voturi "pentru", unul "impotriva" si o abtinere, va fi dezbatuta de Camera Deputatilor in calitate de for decizional in acest caz.Potrivit actului normativ, amendat in Comisia juridica si adoptat de plen, constituie contraventie "tulburarea fara drept a linistii persoanelor din locuinte sau din alte imobile cu functiuni echivalente locuirii, intre orele 7.00 - 14.00 si 16.00 - 23.00 de catre orice persoana, prin, in camera indicata de aceasta, cu ferestrele inchise, ca urmare a producerii de zgomote, larma, strigate, tipete ori alte manifestari similare sau a folosirii oricarui aparat, obiect ori instrument muzical". [n.r. sublinierea apartine redactiei]Tot contraventie constituie depasirea nivelului de presiune acustica de 30 dB in locuinte intre orele 14.00 - 16.00 si 23.00 - 7.00, masurat in conditii similare.Propunerea legislativa amendata incadreaza tot la contraventii "tulburarea fara drept a activitatilor desfasurate in cladirile in care functioneaza institutii de invatamant, spitale sau alte centre de ingrijire medicala, instante de judecata, alte autoritati publice centrale sau locale, institutii publice, regii autonome, societati reglementate de Legea societatilor 31/1990, lacase de cult, partide sau alte formatiuni politice, organizatii guvernamentale ori neguvernamentale, ambasade sau reprezentante ale altor state ori ale organizatiilor internationale de pe teritoriul Romaniei, in timpul de functionare, daca acesta se incadreaza intre 7.00 - 23.00, de catre orice persoana, prin depasirea nivelului de presiune acustica de 45 dB". Pentru intervalul orar 23.00 - 7.00, nivelul stabilit este de 35 dB.Un alt amendament stabileste ca, atunci cand masurarea zgomotului nu se poate realiza din cauze ce tin de caracteristicile mijlocului tehnic, ale procedurii de masurare sau de natura zgomotului produs, constatarea contraventiilor se va face pe baza propriilor simturi ale agentului constatator.Contraventiile referitoare la tulburarea prin zgomot a linistii publice pot fi constatate nu doar de catre ofiterii sau agentii de politie, ci si de catre primar, imputernicitii acestuia, ofiterii, maistrii militari si subofiterii din Jandarmerie, politistii de frontiera."Ma bucur ca senatorii au dat un vot pozitiv imbunatatirii constatarii acestui tip de contraventii, ca prim pas pentru solutionarea unei probleme a tulburarii linistii publice prin zgomot, cu care se confrunta majoritatea romanilor si care afecteaza calitatea vietii acestora", a declarat deputatul USR Matei Dobrovie, initiatorul proiectului, intr-u comunicat USR.