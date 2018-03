VIDEO Scandal la comisia de munca Adrian Solomon (PSD), catre Dumitru Coarna: "Medicii ne trebuiesc. Pe dumneavoastra nu va cauta nimeni prin strainatate"/ Plus: cum se cearta liderul sindicalistilor din penitenciare cu deputatii PNL: "Cu detinutii vorbesc frumos, ca merita; dumneavoastra sunteti needucati"

Sedinta comisiei de munca din Camera Deputatilor, unde s-au votat mai multe modificari la OUG 91/2017 privind salarizarea, a avut parte de mai multe momente de scandal intre sindicalisti si deputati, principalul protagonist fiind Dumitru Coarna, liderul sindicatului politistilor, si presedintele comisiei, deputatul PSD Adrian Solomon. Solomon i-a replicat liderului sindical ca motivul pentru care majorarile salariale se aplica de la 1 martie 2018 doar pentru medici este faptul ca ei "ne trebuiesc", in timp ce pe cei din politie "nu ii cauta nimeni prin strainatate". Un alt episod tensionat similar a avut loc ulterior, dupa aproape trei ore de discutii, intre liderul sindical al angajatilor din penitenciare, Sorin Dumitrascu, care s-a certat cu deputatii PNL Florin Roman si Pavel Popescu.La sedinta de marti au fost prezenti sindicalisti din mai multe domenii, insa deputatul PSD Adrian Solomon a refuzat de mai multe ori sa ii lase pe acestia sa ia cuvantul, avertizandu-i pe acestia de la inceputul sedintei ca lucrurile au fost deja discutate cu sindicatele inca din vara.La un moment dat cand Dumitru Coarna a incercat sa ia cuvantul, Solomon i s-a adresat acestuia si a spus ca deocamdata majorarile salariale se aplica doar medicilor "pentru ca ne trebuiesc, domnule Coarna! Si dvs ne trebuiti, dar pe dumneavoastra nu va cauta nimeni prin strainatate!" Coarna i-a raspuns acestuia: "Dumneavoastra va auziti ce spuneti?"Solomon a continuat explicatia, facand referire la faptul ca este necesara stoparea acestei "scurgeri de creiere" in strainatate.Al doilea episod de scandal a avut loc atunci cand a incercat sa ia cuvantul Sorin Dumitrascu, lider sindicalist al penitenicarelor, fost presedinte al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Florin Roman, deputat PNL, l-a apostrofat pe acesta ca nu paote sa vorbeasca in parlament precum o face cu detinutii. "Cu cei din penitenciar vorbesc frumos, pentru ca merita, dumneavoastra sunteti si neseriosi si needucati", i-a replicat Dumitrascu, adaugand ca nu este normal "sa fie certat" in comisie. Ulterior a intervenit si deputatul PNL Pavel Popescu.Vezi mai jos o parte din acest scandal de la comisia de munca ( click aici pentru mobil ):