Ludovic Orban: In 2018, asteptam sa plece PSD. Daca nu pleaca de bunavoie, ii dam si noi o mana de ajutor

Presedintele PNL, Ludovic Orban, prezent la Bistrita pentru a petrece Revelionul in mijlocul a aproximativ 400 de liberali din zona, a declarat ca asteapta de la Noul An "sa plece PSD", considerand ca efectele actualei guvernari sunt "extrem de negative", potrivit news.ro."Sa plece PSD. Daca nu pleaca de bunavoie, ii dam si noi o mana de ajutor. Din pacate, consecintele guvernarii PSD sunt extrem de negative si le resimte fiecare roman, pentru ca singura lor problema este sa rezolve chestiile din justitie, nereusind sa dea in economie un semnal pozitiv", a spus Orban.In ceea ce priveste planurile PNL pentru 2018, Ludovic Orban a afirmat ca si-a propus sa fie mai mult in mijlocul oamenilor si sa fie "mai atenti si receptivi la nevoile lor". "Sper sa fie un an in care sa fim in mijlocul oamenilor, sa fim atenti si receptivi la nevoile lor si sa dam raspunsurile potrivite, astfel incat in anul acesta, in care sarbatorim centenarul Marii Uniri, sa fie anul in care PNL sa redevina ceea ce a fost", a mai declarat Orban.Ludovic Orban a participat la petrecerea de Revelion organizata de PNL Bistrita-Nasaud la un restaurant din Bistrita, iar imediat dupa miezul noptii a venit in centrul istoric al municipiului, unde a fost organizat un spectacol dedicat intrarii in Noul An. Acesta a fost insotit de secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiartau, de presedintele PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc, de prim-vicepresedintele judetean Stelian Dolha si de liderul organizatiei municipale, Sorin Hangan.