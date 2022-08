Articol susținut de The Vets Miercuri, 31 August 2022, 10:08

​​“Parcă zâmbește”, i-a spus stăpâna unui Golden Retriever de 11 ani, cu artroză, medicului Alina Bunescu, după intervenția cu Rigenera, care nu doar că i-a luat cățelului durerea cu mâna, dar l-a și ajutat să-și recapete mobilitatea. Dr. Alina Bunescu, de la The Vets, este printre primii medici veterinari din România care a introdus tratamentul cu Rigenera pentru managementul durerii cronice și pentru regenerarea țesuturilor în anumite afecțiuni.

Golden Retriever Foto: freepik.com

Odată cu intrarea Hera’s, o clinică veterinară cu o lungă istorie în București, în rețeaua The Vets, animăluțele noastre au acces la o gamă mai mare de servicii integrate. Experiența cumulată a medicilor din cele patru clinici The Vets, precum și punerea laolaltă a expertizei și a resurselor, fac ca orice problemă de sănătate a animalului să fie abordată integrat la cele mai înalte standarde.

Printre terapiile propuse, se află Rigenera, un tratament inteligent, inovator, de nouă generație, de medicină regenerativă, care reface structura și funcția țesuturilor afectate.

“De când o folosesc, am avut rezultate spectaculoase cu Rigenera”, spune medicul Alina Bunescu. “Face două lucruri foarte importante - regenerare și managementul durerii. Oprește genele pro-inflamatorii și determină eliminarea inflamatorilor la locul reacției”, explică ea.

Practic, sunt recoltate celule din țesutul sănătos, de exemplu din ureche, printr-o incizie de mici dimensiuni, se pun într-un aparat special, care generează celule progenitorii care sunt aplicate apoi pe zona afectată, prin injectare. Este o tehnologie de micro-grefare, nu un tratament propriu-zis.

Este important de subliniat faptul că intervenția este minim invazivă și nu are contraindicații. “Pacientul geriatric, de pildă, nu trebuie să stea mult în anestezie. Procedura durează maxim jumătate de oră. E o anestezie ușoară”, spune medicul, subliniind importanța acestui lucru pentru animalele în vârstă sau slăbite.

Managementul durerii și regenerare în artroze și artrite la animale

O aplicabilitate importantă în medicina veterinară, dar și umană, este în artroze, artrite și poliartrita reumatoidă. “Nu vindeci propriu zis o boală autoimună cum e poliartrita, de exemplu, dar gestionezi inflamația, zona și ajuți la regenerarea țesuturilor. Dacă este vorba de artroză, chiar se poate vindeca”, spune Dr. Alina Bunescu.

După intervenția cu Rigenera, schimbările se văd deja în primele 72 de ore. Așa s-a întâmplat și la Victor, Golden Retriever-ul de care vorbeam la început. Câinele era displazic și abia mai reușea să se miște. “Dacă nu se operează, displazia întotdeauna va cauza artroză”, spune medicul. “Poziția osului tot greșită e”. De când avea 6 ani, artroza lui Victor s-a agravat. Mai ales când venea frigul, stăpâna venea mereu cu el la tratamente. Dr. Alina Bunescu a realizat intervenția atunci când câinele avea 11 ani.

“Nu a mai mers așa de la 6 ani”, a exclamat stăpâna bucuroasă. Totuși, medicul atrage atenția asupra unui lucru foarte important - oricât de tare ne bucurăm că animalul poate să se miște bine brusc, din nou, nu trebuie să îl lăsăm să alerge imediat după intervenția cu Rigenera. “E o articulație bolnavă, cu o musculatură atrofiată de-a lungul anilor. Nu face față. În timp, se recapătă forța musculară, dar nu imediat”, subliniază ea. “Știu că te bucuri foarte mult, dar trebuie avută grijă. Asta le spun tuturor”.

De obicei, proprietarii de animale vin la doctor când artroza este foarte avansată, “os pe os”. Dacă vorbim de gradul patru de artroză, folosind scala umană, Rigenera nu mai poate ajuta în regenerare, ci doar în managementul durerii. Dacă vorbim însă de o artroză care încă nu a atins punctul maxim de gravitate, se face regenerare. De aceea, spune medicul, este important să venim în cabinetul veterinar imediat ce observăm că animalul nostru are o problemă de mobilitate, de exemplu că merge strâmb. Astfel, boala este ținută sub control.

Este recomandat să se repete intervenția cu Rigenera la 3-5 ani. Nu are efecte adverse, așa cum au antiinflamatoarele sau alte medicamente care se dau în cazul artrozelor sau artritelor. “Chiar și dacă e un animal tânăr, dacă îl ții 2-3 ani pe antimflamatoare, ajunge cu pancreasul sau ficatul la nivelul unui animal bătrân. E foarte toxic”, spune medicul.

Pentru ce se mai folosește Rigenera în medicina veterinară - boli dermatologice, parazitare și altele

Dacă vorbim de piele, terapia cu Rigenera face regenerare, managementul durerii și neoangiogeneză. În cazul leziunilor dermatologice, Rigenera ajută la regenerarea țesuturilor. Dacă este asociat cu o boală parazitară, tratăm întâi boala, pentru a elimina parazitul, apoi aplicăm terapia cu Rigenera, pentru refacerea celulară la nivelul pielii. Dacă leziunea nu este mare, se nasc celule noi.

“Sunt boli parazitare unde avem rezultate foarte bune. Dacă gestionezi parazitul cu antiparazitar, Rigenera ajută pielea să se închidă mai repede, ajută plaga să se vindece mai frumos” spune medicul Alina Bunescu, din experiență.

În alte țări, Rigenera se folosește și în stomatologie, pentru regenerarea gingiei. Dr. Alina Bunescu spune că, în curând, același lucru se va întâmpla și la noi.

Dacă avem un animal care înaintează în vârstă, cum facem să prevenim agravarea unor boli?

Medicul recomandă ca, după vârsta de 8 ani (chiar 6 în cazul anumitor rase), să facem analize complete animalului nostru cel puțin o dată pe an, în mod ideal de două ori - biochimie, hematologie, urină. “Ca medic, știu cât de rapid se pot schimba lucrurile. Ideal ar fi să facem, an de an, și o ecografie cardio și abdominală, precum și testare de boli endocrinologice”.

Dacă vorbim de afecțiuni precum artroza sau artrita în cazul pacienților geriatrici, acestea nu vin niciodată singure. De exemplu, pot fi însoțite de insuficiență renală sau de probleme cardiace. Mai ales în aceste cazuri, managementul durerii nu se poate face în mod clasic, cu antiinflamatoare, ci este nevoie de tratamente minim invazive, fără efecte secundare, cum este Rigenera.

Pe Dr. Alina Bunescu o găsiți la The Vets Hera’s, parte din rețeaua The Vets, Blvd. Bucureștii Noi nr. 68, tel: 0722364618 /0311035305.

