”Mă numesc Adriana Mihalaș. Sunt medic de 28 de ani, am 53 de ani. Prima mea specialitate este medicina de urgență, specialitatea de bază, medicina de familie. Acum, întâmplător sunt secretar general la Colegiul Medicilor.” Asta a spus Adriana Mihalaș că este. Întrebată fiind de către studenții anului al II-lea Comunicare și Relații Publice, Facultatea de Litere, București. Apoi, a vorbit despre suflet, unde este localizat în corpul uman. Și a povestit salvarea lui Sorin, cerșetorul cel Orb. Căutându-și sufletul și sinele. În căutarea binelui” este un proiect Ashoka România, Facultatea de Litere și Hotnews, la inițiativa studenților CRP Litere.

Doctor Adriana Mihalaș Foto: Arhiva personala

Un hoț poate face mai mult bine decât un doctor

Faci bine, da. Dar unde-n trup se află localizat sufletul? Cel care este investit ca promotorul binelui. Există suflet, ce spuneți doamna doctor?

DR. ADRIANA MIHALAȘ: Sunt medic de aproape 30 de ani. Am văzut foarte multe trupuri. Am văzut boli și bolnavi. Eu am simțit sufletul peste tot. Mai mult sau mai puțin vizibil sau ascuns, dar dacă am avut răbdare, l-am simțit, pentru că sufletul se simte, nu se vede, nu se cântărește. Dacă ai răbdare, îl simți. Și nu există o scală cu care pot măsura simțirea.

În mitologia noastră, conexiunea e „ai suflet, faci bine, ești un om bun, n-ai suflet, faci lucruri rele”, nu așa gândim?

MIHALAȘ: Toată lumea are suflet. Răi ni se par nouă ”cei răi” și poate din perspectiva lor ei nu ne fac rău, pentru că nu poți să te pui în papucii celuilalt cu totul și cu totul, chiar dacă încerci asta. L-am întrebat pe fiul meu, care are 18 ani și care va urma matematică-filosofie: „Cum e cu căutarea binelui?” și a început să râdă că „nu ai cum să cauți binele, decât dacă îți cauți sinele”, și încerca să îmi spună că eu pot să mă bucur și am avantajul de a mă bucura că tratez o persoană, că salvez de la suferință și asta e o bucurie, pot să fac asta, dar vine un hoț și cu toți banii pe care îi ia, investește într-un spital și salvează mai multe vieți decât mine și nu are aceeași bucurie. Și mi-a pus tabloul ăsta în față, pac! E hoț? Da! Salvează mai multe vieți? Da! Și am pornit discuția, la 18 ani răspunsul lui așa a fost: „căutarea binelui e căutarea sinelui”. Eu aș fi început de la lucruri mult mai simple. Mie mi se pare că bine faci, bine găsești, chiar dacă de foarte multe ori și celelalte proverbe sunt valabile și m-am gândit mult dacă să le pomenesc sau nu, pe acelea care se leagă de facerea de bine, și pe acelea le pot dezvolta în alt sens. Ca să poți să faci bine, cred eu, că trebuie să înțelegi foarte bine că binele se face discret, că trebuie să te pui în locul celuilalt, astfel încât dăruirea pe care i-o faci să nu-l copleșească, să nu-l jignească, să nu-l facă să se simtă mult mai mic decât tine, chiar dacă, da, cea mai mare bucurie pe care o am eu este să dăruiesc. Medicina începe cu un principiu, întâi de toate: să nu faci rău. Dacă te gândești la asta, deja e bine. Măcar să nu faci rău.

Este foarte mult bine, dar răul e mai vizibil întotdeauna. Răul se simte. Pot să încep cu partea anatomică, avem de 40 de ori mai mulți receptori pentru durere, decât pentru plăcere, motiv pentru care depresia este mai ușor de accesat pentru un pacient decât bucuria.

E atât de mult rău în jur încât te provoacă?

MIHALAȘ:Răul este mai vizibil. Este foarte mult bine, dar răul e mai vizibil întotdeauna. Răul se simte. Pot să încep cu partea anatomică, avem de 40 de ori mai mulți receptori pentru durere, decât pentru plăcere, motiv pentru care depresia este mai ușor de accesat pentru un pacient decât bucuria. Asta e o realitate, variabilitatea genetică ne predispune. Și faptul că simți mai cu seamă durerea și răul, nu e întotdeauna dăunător pentru că îți accesează instinctul de supraviețuire, de asta avem mai muți receptori pentru durere, să ne ferim, dar dacă depășești limita, da, ai mai mult acces la durere decât la bucurie. Văd în fiecare zi durere, când în cabinetul meu nu intră, decât foarte rar, persoane sănătoase. Prevenție nu face nimeni, prevenție se face doar cu forța. Nimeni nu vine că se simte bine. Îi obligi să vină să facă. În rest, oamenii vin pentru că au dureri. Și cu cât durerea e mai mare, cu atât pacientul din fața mea poate să devină răutăcios și chiar violent, de față cu mine, de față cu ceilalți de pe sală, de față cu asistenta, toți reacționează. Și dacă nu realizezi că în spatele unui comportament agresiv stă o durere, greșești și o amplifici. Dacă ești conștient că nu ai provocat-o tu, cel mai important lucru este să poți să-ți controlezi reacțiile și să nu răspunzi, oricât de violentă ar fi reacția pacientului. Deci eu am pe numărul meu de telefon salvat, nu răspunde unu, nu răspunde doi, nu răspunde trei, nu răspunde patru, pentru că dau numărul de telefon pacienților și devin vulnerabilă. Sunt patologii în care dacă răspund la telefon, nu mai am viață. Dar știu că în spatele agresiunii și a violenței lor, stă o durere și dacă am răbdare, o pot rezolva. Am foarte multe lecții de viață de la pacienți, luate pe modelul acesta. Răul e în noi.

Un cerșetor cu un motan absolut fabulos, arogant, ochii verzi, Gimi

Răul e lângă tine?

MIHALAȘ: Pot să vă spun că stau în Crângași, într-un bloc. Jos e Mega Image și la parter era un cerșetor cu un motan absolut fabulos, arogant, ochii verzi, Gimi, fermecător și mă opream să mângâi motanul și lăsam cerșetorului un sandwich. O dată, de două ori, de trei ori, o lună, două, trei, nu știu de câți ani o fi stat acolo, dar era locul lui, lângă Mega Image, era locul lui. Și mă cunosc și oameni de la Mega Image, mă cunoaște tot blocul, iar vânzătorii de la Mega Image au zis:“ -Noi am strâns bani să-l operăm pe Sorin.” “-Pe cine vreți, mă, să operați?” „- Pe Sorin. Pe boschetarul din față?” „- Da.” „-Păi dar ce are?” „- Păi e orb.” „E orb?” Eu, medic, eu m-am uitat la motan de fiecare dată. “- Da, e orb.” Mă duc afară: „Măi, băiatule, ia uită-te la mine!” Am văzut că ochii-s tulburi. „-Păi doamna Laura s-a dus cu el la oftalmolog și oftalmologul...” „- Măi, băieți, stați puțin!” Și mă duc să vorbesc cu un coleg oftalmolog: “-Faci și tu o faptă bună? Vedem și noi un om al străzii?” “- Da, dar trebuie să vină miercuri seară, să nu ne prindă șeful că luăm un neasigurat de pe străzi.” Colegul voia să-l vadă, să punem măcar un diagnostic, și a început. Nu are buletin, unde se poate face buletinul pentru un om al străzii? Du-te la Sectorul șase, că altă treabă nu aveam, decât să mă duc la Sectorul șase.

Mă întreabă polițistul: “- La ce adresă stă?” “-La Mega Image!”

I-a făcut întâi o hârtiuță ca să pot să-l înregistrez chiar și ca neasigurat, să-l poată consulta cineva legal. Îl aduc într-o clinică, testează-l, spală-l undeva, unde se spală un om al străzii? Și am început să sun, Sectorul unu, Sectorul doi, Sectorul 3, Sectorul 6, unde se spală un om al străzii? Așa am aflat că sunt 9.000 în acte, ei sunt cu siguranță mai mulți și am găsit și pe lângă Cișmigiu un ONG cu dușuri, am găsit la Sectorul șase un loc unde să stea peste noapte. Fiind orb, a fost adus de un alt om al străzii, tras de mâini așa frumos, care ne-a zis că are o cataractă lăptoasă și care poate fi operată, 2.000 de RON cristalinul, doar că face el un gest în memoria mamei lui, și cumpără el cristalinul, oftalmologul. Dar trebuia să am sala de operații, anestezistul, analizele. Și m-am dus la șeful sălii de operație: „em și noi un bine?” Răspunsul la această întrebare închisă este „-Da.” Ce putea să răspundă? Și după aceea i-am spus despre ce e vorba, e neasigurat și așa mai departe. „-Păi cum semnează consimțământul informat un orb?” „- Nu știu, așa, vedem.”A venit și anestezistul, am făcut și analizele, l-am operat, am fost cu el când s-a dat jos pansamentul, avem și un mic filmuleț în care la început doamna doctor: „- Vă vad, vă văd, vă văd!”, credeți-mă, am zis că nasc a doua oară, avea atâta bucurie, și a început următoarea problemă de rezolvat, a început oftalmologul: „Eu l-am operat, dar ochiul acesta operat are nevoie de picături din patru în patru ore, după o schemă.” Și a început să scoată șase flacoane: „- Trebuie la ora de, la ora de, la ora de...” M-am dus la Mega Image și i-am aliniat pe toți: „Care cum sunteți cu marfa, vânzători și așa mai departe. V-a mâncat undeva să strângeți bani să-l operați?

Ieșiți cu rândul de la Mega și îi puneți picături din patru în patru ore.” Și așa s-a întâmplat o lună de zile.

Oftalmologul: „- Nu putem să operăm al doilea ochi că îți trebuie încă 30 de zile de picături și angajații de la Mega să facă lucrul acesta, așa că săptămâna viitoare îl operăm la celălalt ochi.” Cred că nici Prințul Charles n-a putut să facă a doua operație la o săptămână distanță, cât a putut să facă omul străzii pe acest motiv. Seara la ora 22:00 trebuiau puse ultimele picături la centrul din Sectorul șase, dar au reguli, nu se administrează medicamente în adăpost și au zis: „- Nu putem să punem picăturile la 22:00.” Zic: „Băi, sunt picături, nu sunt pastile.” Dar am găsit o soluție.

Ce soluție? Șeful de adăpost de la Sectorul șase să-i pună picături? Da. Scoate scaunul în fața adăpostului, îi administrează picăturile, bagă scaunul și se termină cu picăturile

S-a operat și la al doilea ochi și totul a mers bine, iar după aceea i-am găsit o parte din cei opt copii. Unul dintre copii este la Târgoviște acum, a împlinit 18 ani în ianuarie și cea mai mare dorință a lui a fost să-și petreacă Crăciunul cu taică-su. Și acolo a fost o misiune grea pentru că există niște reguli în centrele de plasament și a trebuit să-l trimitem pe taică-su la Târgoviște, cred că au fost vreo 20 de oameni care au acționat în povestea asta, să meargă omul străzii până la Târgoviște, să stea cu fiul său la un hotel. Și s-au întâlnit, iar acum sunt în căutarea unei locuințe sociale pentru el lucrează la o casă de avocatură ca grădinar trei zile pe săptămână, iar restul timpului face voluntariat la o pescărie care s-a deschis la parterul blocului meu și merge în Deltă și prinde pește cu oamenii aceia pentru că l-am învățat că are casă, are masă, are tot ce mișcă și trebuie să facă și ceva pentru asta și cu recunoștință mi-a trimis imagini din Deltă alaltăieri: „- Am, doamna doctor, o cameră cu ponton.”

Nu a văzut în viața lui apusul și asta este povestea.

Da, am fost condamnată că încurajez cerșetoria și așa mai departe. Sorin e la pescărie, se uită uneori nostalgic spre locul unde stătea să cerșească, dar are pantaloni din piele de crocodil, arată într-un fel. Îl însurăm acum. Greșește uneori și își mai ia câte o bere și mă sună ca la duhovnic: „Să știți, astăzi am greșit!” Da, nu poți să salvezi o lume, dar este important să faci ce-ți iese în cale. Nu trebuie să îți propui să salvezi tot pentru că nu poți, categoric. Dar aici chiar pot să mă consider neglijentă, pentru că și eu am trecut pe lângă el fără să-mi dau seama și sunt medic. Nu m-am uitat. Așa, acum când mă uit în spate și când îl văd, nu cred că există ceva mai frumos decât să vezi recunoștința unui pacient căruia i-ai redat vederea sau că i-ai luat durerea, cu asta te hrănești ca medic, asta îți ia toate insomniile și toate orele din facultate, dar e un exemplu de bine. Uneori, când îl văd că se uită nostalgic după locul în care cerșea, mă tot gândesc cum simțea el acolo libertatea, pentru că acum are programul acesta de lucru, dar, da, încă nu am terminat cu el, căutăm locuința socială și căutăm să vină și copiii. Opt copii, opt. El a fost cioban la Târgoviște, asta dacă să cred pe cuvânt vorbele lui, dar ce este real este ce mi-a spus copilul. Și un copil de 18 ani care vine cu psihologul și cu directorul la un centru de îngrijiri, n-ar fi avut de ce să mintă. Copilul a spus că cea mai mare dorință a fost asta, el a coborât de la stână la un moment dat, iar soția lui plecase de acasă cu doi minori, cei mai mici din cei opt, iar atunci el a rămas cu șase pe care n-a putut să-i întrețină și a venit asistența socială și i-a luat pe toți. Și mi-a povestit băiatul de 18 ani cam ce plânset a fost acolo când a venit pentru că nu voia nimeni să se despartă de el, dar el nu avea altă sursă de venit. El a rămas singur și a ajuns în stradă evident din motivul acesta, dar e foarte interesantă povestea lui pentru că oricum au intrat în rol toți psihologii de la centrul social de la Sectorul șase, are și stomatolog, nu știu ce Dumnezeu nu are Sorin acum. La un moment dat i-am luat telefon și cartelă și s-a plâns că nu îi funcționează Facebook-ul și am zis:”-Bravo! E tot ce-ți lipsea!” Cred că cel mai frumos lucru pe care l-am făcut pentru el e că după operație l-am manipulat puțin, i-am spus că vederea se îmbunătățește și se menține postoperator dacă citește și i-am cumpărat poezii pentru copii.

Doamne, deci a citit „Cățelușul șchiop” prima poezie și l-am întrebat: „- Știi cine e cățelușul?” „- Eu.”

