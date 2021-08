Rapid-FC Argeş 1-0. Gol Pănoiu în minutul 8. Frică de gol 82 de minute

HAI RAPID! CRONICĂ DE LA FOTBAL​

Așa se face! Meciul a început cu îmblânzirea spiritelor din Trivale. Niște oameni de la Rapid au mers la mormântul lui Nicolae Dobrin. Marelui Gâscan i s-a spus că venim cu pace. Să nu care cumva să ne facă vreun dribling de-al lui. Știți, nu, la ce mă refer:Chiar și doamna Gica a fost rugată să-l îmbuneze pe spiritul din Trivale. Și i-am scris doamnei Gica: “Cu deosebit respect, doamnei Gica Dobin, în memoria lui Nicolae Dobrin, o legendă a fotbalului românesc”. Doamna Gica n-a promis nimic.Cu inima mică am mers pe stadion. Infern acolo. Am picat taman pe sărbătoare. Argeșenii serbau 68 de ani de la înființare și s-au desfășurat ca la sărbătoare. Păi, teribil! Dar nici noi nu ne-am lăsat.Ratăm. Avem iar mingea. O ia Carnat. Carnat înaintează. E calm. De unde calmul ăsta? O dă spre careu. Ce văzuse acolo? De ce o dăduse acolo? Eu nu văd nimic. E acolo Viana de la Argeș. Dar ce-mi face Viana? Își bate joc? Ce bine pentru Rapid. Pănoiu ia bășică și trage. Goooool! Gol. E gol. Incredibil.E gol timpuriu, îmi spun. Ce-o să ne facem 82 de minute? Ce?Toc semințe negre ca ficatul. Băi, dar nici astea nu-s ce erau o dată. Niște ecologice de astea cu coajă lungă și tare, fără sare destulă. N-ai ce să toci.Crepulja îi pune piedică lui Meza. Ce mă fac? Lovitură liberă… of, s-a rezolvat.Minutul 18. Pasă Said în careu. Offf, ratare.Nu ne lăsăm! Pănoiu i-o pune lui Albu. Albu bombă de la 20 de metri. Greab scoate. De ce? De ce Greab ești bun? Bășica respinsă ajunge la Bălan! Bălan pe lângă poartă.Ce-o zice Iosif în pauză? Ce le-o spune? Sper să nu facă vreo schimbare. Apărarea a mers bine. Mi-a fost frică la primul meci, cu Chindia, că era cam fragedă apărarea. Dar acum merge. E pe fază.FC Argeș pe noi. Pe mama noastră soartă. Nasol să dai gol în primele minute. Tremur ca varga, deși e fierbinte, e vară. Ale draculi semințe idioate, cine a inventat eco, bio.Pănoiu, Pănoiu șut în Iștfan. Nu-i nimic. Ratare. Dar e de bine. Au mai trecut câteva minute din repriza a doua. Carnat îl joacă pe Bălan. Bălan șut. Ce se întâmplă? Mingea ia o traiectorie ciudată. Aha, Portarul lui Argeș o șterge și iese afară. Dar nu-i corner? De ce?Minutul 58 o sămânță îmi intră între măsele. Haoleo, Dumitrașcu de la Argeș șut bun… pe lângă poartă. M-am speriat. Egalitatea era să fie. N-a fost!Minutul 70. Am terminat berea. Aglomerație în careul Rapidului. Cap, de unde a apărut capul ăla? Cap, uf am scăpat. Prinde portarul nostru. Meciul se calmează. Ciudat.Eh, știu că și Dan Grigore e-n gând cu mine... Ne așteaptă meciul cu Steaua. Iosife, fă-i una lui Gigi Becali să se roage de tine în genunchi să te vrea antrenorul lui. Și tu, regește, să-i dai cu tifla. Fă-i-o, te rog eu și Dan Grigore. Fă-i-o duminica viitoare, pe Național, când e Rapid-FCSB.