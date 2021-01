Pieces of a woman Netflix: Nașterea acasă are riscurile ei. Iar răzbunarea-i arma prostului Cronică film

​Piața și nașterea acasă, naturală

O femeie făcută bucăți, la propriu. Se chinuie să nască. Și o vedem plimbând un trup ca în pat, ba în cada de baie. Dar dincolo de plimbare, avem chinul, procesul, durerile facerii. Da, este desfășurat și filmat procesul de naștere. Totul natural, naturist, filmat de aproape. Mărturisesc că n-am rezistat prea mult. Am dat forward filmul. Dar cine vrea să-și bage nasul în treburile astea o poate face. Eu am pus la acest moment punct. Nu am dus scena, ce să fac. N-am dus nașterea unui copil, nașterea aceasta. Greu de găsit un moment mai generos și mai înălțător al unei femei să dăruiască viață. Recunosc n-am dus scena. N-am dus nașterea, plină de detalii carnale. N-am dus înălțarea.M-a speriat totul și am dat forward.Mi-am spus: Aha, deci, s-a întâmplat ceva și am pierdut. Filmul merge la fel de dur în mintea femeii care iese bucăți din naștere. Copilul murise la naștere. Sunt analizate motivele, clipele acestei nașteri. Moașa devenise “țap ispășitor”. Femeia capătă un nume, un chip. Este Martha (Vanessa Kirby).Ce faci când furia, neputința te înconjoară. Ce faci când cei dragi din jur îți alimentează furia și-ți dau o singură soluție: răzbunarea. Martha tace. Tace atât de mult încât Tăcerea devine personaj. Regizorul Kornél Mundruczó arată aventura acestei tăceri. Vrem să vedem ce face, ce spune Tăcerea. Și tăcerea Marthei “vorbește” despre lașitatea soțului, despre isteria și pofta de putere a mamei Marthei, răzbunare cu orice preț. Tăcerea, desigur, își caută un loc mai bun în care să se reverse. Bântuie în căutarea unei necesare vindecări a Marthei. Nu-l găsește. Nici procesul intentat moașei, care pare a fi de vină, nu o vindecă. Din contră, îi alimentează Marthei vinovăția, neputința. Copilul de la groapă nu se mai întoarce.Martha își recunoaște vina deciziilor sale, greșite sau nu, n-are importanță. Recunoaște că omenește este posibil să greșești. Că-s limite în această naștere naturală, acasă. Și că nu este, așa cum se crede, un instrument universal.Filmul rupe cu această groaznică teroare a formulelor fixe de salvare omenească. Filmul nu dă doi bani pe răzbunarea cu orice preț. Găsește, da, și de asta e bun, soluția aia grea, anevoioasă numită: hai să ne luăm seama, să raționăm. Putem un pic să gândim cu capul nostru. Chiar dacă e traumatizat.