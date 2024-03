OPINII Duminică, 17 Martie 2024, 08:18

Chiar zilele acestea, stația automată interstelară (SAI 5), pornită de pe planeta a 2-a din sistemul Alpha Centauri, a ajuns în atmosfera Pămîntului, după o călătorie de trei sute de mii de ani. Sarcina ei: să găsească ființele raționale de pe planeta noastră și să ne transmită rezultatele acasă. Evident, căutarea se realizează pe baza unor algoritmi foarte perfecționați de IA (de mii de ori mai puternici decît ai oamenilor). După ce căutarea rațiunii terestre a eliminat gîsca, elefantul, albina și multe alte specii (cărora li s-au recunoscut merite însemnate, dar nu totuși suficiente), alegerea decisivă a lui SAI 5 s-a oprit la două specii, Omul (homo sapiens) și Coțofana (Pica pica), între care trebuie decis. Iată un rezumat din ceea ce a transmis SAI 5:

Andrei Cornea Foto: Hotnews

Despre specia Om: au loc chiar în zilele astea alegeri în țara cea mai mare din lume, numită Federația Rusă (urmează diferite explicații de context pe care le elimin, pentru economie). Președintele rușilor vrea să fie reales pentru un al șaselea mandat, deși a stat 24 de ani la conducere și ar fi trebuit să i se aplece. Întîi și-a omorît toți contracandidații serioși (pe ultimul chiar acum două săptămîni, după ce l-a trimis într-un lagăr (explicații despre lagăre). Pe alții i-a exilat (listă de nume). A mai omorît și o mulțime de adversari și de jurnaliști (listă). A interzis să fie criticat, deși țara sa se află în război de doi ani, provocat de el însuși, în urma unui raționament pe care algoritmii noștri n-au reușit să-l priceapă (citate confuze). S-au înregistrat pierderi uriașe în oameni și în resurse economice (cifre). Se află sub sancțiuni internaționale (cifre). A interzis manifestațiile împotriva lui și a partidului său. A interzis chiar și anumite cuvinte (explicații). Pe buletinul de vot sunt, în afara numelui președintelui, încă trei nume aproape necunoscute și fără nicio importantă. Alegerea sa e deci sigură și, avînd în vedere presiunile publice, participarea va fi mare, deși foarte mulți ruși îl urăsc. Dar și mai mulți se tem de el și îl suportă, fiindu-le frică să nu fie arestați, sau otrăviți, sau să cadă de la etaj, sau să fie călcați de tren. Nu înțelegem (continuă SAI 5) de ce vrea Președintele să cheltuiască bani cu alegerile și nu se proclamă direct președinte pe viață. Ar fi și foarte simplu, și ieftin. Stația zice că e absurd să mai organizezi alegeri cînd nu-i nimic de ales și că nu le pricepe rostul. Nici ca o glumă nu e inteligibil. În plus, presa internațională rezervă spații însemnate alegerilor din Rusia, deși toată lumea recunoaște că nu sunt posibile surprize. Nici chiar atenția dată de presă unui eveniment sigur n-o înțelegem. În general, nu prea înțelegem aproape nimic din ce face specia Om. Sau algoritmii noștri nu sunt ajustați suficient, sau oamenii sunt complet absurzi.

Despre specia Coțofana: e primăvară timpurie. O pereche (pe care o observăm de la fereastra unei locuințe învecinate, unde ne-am plasat camera invizibilă) își face de vreo săptămînă un cuib într-un pom înalt. Locul a fost bine ales, acolo unde se despart din trunchi mai multe ramuri nu foarte subțiri, pentru a nu pune în pericol construcția, dar nici foarte groase – la adăpost de un mic prădător domestic numit pisică. Situat între două case, cuibul e la adăpost de vînturi puternice. Stația a constatat că e împletit cu grijă din mici crengi subțiri, lipite cu pămînt, astfel încît să fie apărat și de pericolul venit din aer al uliului. Algoritmii prevăd că va proteja foarte bine puii care vor ieși din ouă. Au lucrat la cuib masculul și femela într-o perfectă cooperare de peste zece zile și acum cuibul din crenguțe e înalt și încăpător și aproape gata să primească ouăle. (Trimitem fotografii aeriene din toate pozițiile) Construcția, echilibrată și solidă, dovedește bune abilități de constructor, dar și o excelentă capacitate de cooperare între cei doi. Stația n-a putut observa nicio disensiune conjugală în cazul perechii coțofenești și nici nu e de presupus că ar putea apărea în viitorul imediat. De asemenea, menționăm că nicio altă coțofană n-a fost văzută încercînd fie să le ia cuibul perechii care l-a făcut, fie să-l distrugă ori să-l arunce la pămînt, dacă nu-l poate avea. Nici nu s-a încăierat cu cele două. Nici n-a încercat să le interzică să zboare în căutarea materialelor. (Acțiuni echivalente numai la oameni s-au observat.) Așadar, tot ceea ce au făcut cele două coțofene se arată bine planificat, conceput inteligent, dovedind egalitate de sarcini între soț și soție, diviziune echilibrată a muncii, entuziasm constructiv și frumoase sentimente reciproce de stimă și respect. Același lucru se poate spune despre toate perechile de coțofene, fără excepție.