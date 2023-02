OPINII Sâmbătă, 11 Februarie 2023, 17:53

Sorin Ionita • Contributors.ro

Traiectoria europeană a Chişinăului e subminată de Rusia prin încercări de destabilizare internă pe fondul crizei economice, dar asta nu-i vreun secret pe care trebuia să-l anunţe Zelenski: lucrurile s-au petrecut la vedere tot anul 2022, cu manipulări şi demonstranţi plătiţi scoşi în stradă.

Sorin Ionita Foto: Hotnews

Ele au erodat serios guvernul Gavriliţă şi au dus, pe lângă alte cauze, la nevoia de schimbare anunţată ieri la Chişinău. În fruntea sabotajelor şi finanţărilor politice ilegale din străinătate stau în primul rând cei trei oligarhi fugari, fiecare aflat în relaţii complicate unul cu altul şi mai mult sau mai puţin strânse cu serviciile ruseşti. Toţi sunt daţi în căutare de justiţia din Moldova dar au lăsat în urmă cozi de topor în acestă justiţie profund distorsionată şi coruptă, care în momentul de faţă reprezintă cea mai gravă vulnerabilitate de securitate a ţării.

1. Vlad Plahotniuc, aflat se pare prin Emirate (ori în Ciprul de Nord), om care a jucat în cariera lui la toate capetele posibile (Moscova-Tiraspol-Bucureşti-etc) promovat de regimul Iliescu la inceputul anilor 2000 de la nivelul de interlop basarabean mărunt cu kalaşnikov, ce ducea femei la produs, la cel de biznisman legat de compania noastră de stat Petrom (înainte de privatizare), având între altele cetăţenie română (sub nume fals), deci probabil şi protecţia unor cercuri de la noi. Partidul său PDM a colaborat cel mai bine cu PSD pe vremea când conducea autoritar Moldova prin şantaj şi plăţi cu sacoşa, după modelul “corupţie masivă sub acoperirea retoricii pro-europene”, un model atractiv deoarece nu presupune opţiuni geopolitice anume: putem fi cu toată lumea, inclusiv cu Europa şi americanii, atâta vreme cât ţara rămâne într-o zonă gri şi spălam împreună bani. Dar nu numai cu PSD. Deşi aproape lipsit de educaţie şcolară Plahotniuc e un lider abil şi machiavelic: a finanţat înfiinţarea de televiziuni, partide şi mişcări de toate orientările, pe stânga şi pe dreapta, inclusiv unioniste, pentru a confuza spectrul politic şi a avea posibilităţi multiple de manevră; a cultivat relaţii la Bucureşti sau Washington în diverse cercuri, plătind consilieri şi / sau ziarişti care încă se află în funcţii în instituţii de stat româneşti. Partidul şi-a schimbat recent numele şi, deşi are şanse electorale zero, e în continuare frecventat de liderii PSD: săptămâna trecută de ministrul Budăi (poză).

2. Ilan Şor, fost primar de Orhei, acum refugiat în Israel, posedând multiple cetăţenii (ca şi ceilalţi doi oligarhi fugari) e omul care a preluat în 2022 conducerea operaţiunilor pro-Kremlin la vedere din Moldova. El e în momentul de faţă cel mai activ finanţator din afară (cu bani ruseşti) al destabilizărilor politice, după cum a documentat amplu presa independentă de la Chişinău, aplicând astfel strategia non-militară de răsturnare a regimului supervizată de generalul Beseda (secţia 5 FSB, spionajul şi măsurile active în fostele republici unionale, deci inclusiv Moldova şi Ucraina). Conduce un partid aflat pe locul trei în sondaje. Încercările statului de a declara ilegal acest partid cu finanţare externă sunt pe moment blocate.

3. Veaceslav Platon, aflat la Londra, e finanţistul interlop din centrul marii operaţiuni de spălare / furt de bani ruseşti derulată cu ajutorul băncilor şi justiţiei din Moldova (şi Letonia) acum zece ani, evaluată la 22 miliarde euro: Laundromatul. Evident asta nu se putea face decât dacă Platon era servant pe comision pentru grupări ruseşti puternice care voiau să fure bani de la propriul stat, ceea ce presupune automat acoperire FSB. Relaţiile lui cu ceilalţi doi oligarhi de mai sus au fluctuat în diverse perioade de la tovărăşie în furt, la rivalitate, trădări şi turnătorii reciproce, în special pe subiectul Laundromat. În momentul de faţă alimentează ceva presă de kompromat şi, posibil, iniţiative politice care să complice spectrul politic pe dreapta. Cum e obiceiul cu escrocii din spaţiul post-sovietic şi el are diverse cetăţenii, în diverse stadii de asumare/renunţare, inclusiv ucraineană, se pare.

La aceştia se adaugă primarul Chişinăului Iv (Ion / Ivan) Ceban, crescut şi promovat în Partidul Comunist al lui Voronin, ales primar în 2019, ajutat în campanie cu bani din Rusia şi, după cum a arătat presa, consultanţi agenţi FSB acoperiţi. El este în prezent succesorul desemnat de Moscova drept lider de viitor al politicii pro-Rusia din Moldova după ce fostul preşedinte Igor Dodon s-a dovedit un loser electoral şi organizatoric. În acest scop strategia s-a rafinat un pic, imitând pe cea a lui Plahotniuc pe vremuri: a renunţat să atace la baionetă UE ori limba română, cum făcea înainte; acum se declară pro-european dar sabotează în practică aplicarea politicilor europene, radicalizând electoratul nostalgic cu mesaje populiste. În plus, e un partener de nădejde al mafiei imobiliare din Chişinău, care spală bani după tipicuri post-sovietice. Ceban e de asemenea partenerul favorit în Moldova al PSD, personal al lui Marcel Ciolacu, care îi organizează regulat turnee prin România. Diverse primării din Bucureşti, Buzău sau de prin Ardeal (PSD şi PNL) contribuie cu bani de la buget la proiecte de reabilitare urbană în Chişinău pe care Iv Ceban le confiscă politic pe persoană fizică: nu există panouri sau anunţuri că parcul, strada etc ar fi finanţate din România.Citeste intreg articolul si comenteaza pe Contributors.ro