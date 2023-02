OPINII Joi, 09 Februarie 2023, 09:54

Vladimir Tismaneanu • Contributors.ro

Mai sunt doua saptamani. Ceea ce se prefigura ca un Blitzkrieg a devenit un război de uzură purtat de o mare putere imperialistă, mai precis colonialista, împotriva unei țări, a unei națiuni si a unei culturi pe care le vrea inrobite, umilite, distruse. Nu propun aici un maniheism abuziv, dar mă feresc de ceea ce as numi o hipertrofie a "nuanțelor". Mi-e greu sa nu detectez îndărătul "echidistanței", a "pacifismului" si a "neutralismului" o lașitate care încearca sa deresponsabiliza Rusia putinista pentru agresiunea începută pe 24 februarie 2022. război militar, psihologic si moral in care se confruntă viziuni ireconciliabile despre demnitatea umană.

Vladimir Tismaneanu Foto: Hotnews

Putin a mizat pe surparea unității Occidentului democratic. Pentru el, valorile euroatlantice sunt o vorbă în vânt, un basm, o himeră. S-a priceput să o ducă de nas pe Angela Merkel, a crezut că își va face de cap in continuare. Nu a anticipat catusi de putin: (1) voința de libertate a ucrainenilor, capacitatea militara si eroica energie a rezistenței (Azovstal, Herson, Bahmut, Kiev, Odessa), (2) convergența dintre sentimentul național radicalizat de invazie si curajul civic al președintelui Volodimir Zelenski si al echipei sale, (3) mobilizarea morală a UE si NATO tradusă in solidaritate militară si politica efectiva cu Ucraina as long as it takes, cum a spus apăsat Joe Biden la Varșovia, (4) capacitatea liderilor din NATO si UE de a trece dincolo de firești divergente in lupta pentru scopul comun: victoria Ucrainei si infrangerea Rusiei. Altfel spus: victoria democrației si infrangerea autocratiei militariste, imperialistă, expansionistă.

Toate aceste elemente explică faptul ca la un an de la începerea criminalei agresiuni, Putin este un paria al comunității internaționale, iar Ucraina continuă să se bucure de admirația celor care iubesc libertatea si refuză sclavia. Totalitarismul înseamnă, o știm de la Hannah Arendt, lichidarea persoanei morale si a persoanei juridice. Războiul ruso-ucrainean este unul dintre totalitarism și democrație. Cine refuză să recunoască acest lucru o face fie din orbire voluntara, fie din abjectă solidaritate cu Diavolul. Imbecilitate și/sau infamie. Murdărie, ticăloșie, lașitate.Comenteaza pe Contributors.ro